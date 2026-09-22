Ngày 22/9, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đã đưa thi thể một nam thanh niên mắc kẹt trong khe đá tại khu vực bến Ba Cô, thôn Đak Nung, xã Đak Nhau, về bàn giao cho gia đình, đồng thời tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: A.X

Trước đó, người dân phát hiện thi thể trên trong tình trạng đang phân hủy. Nạn nhân mặc áo cộc tay màu nâu, tay trái đeo đồng hồ điện tử màu đen.

Nhận tin báo, Công an xã Đak Nhau đã phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Khu vực hiện trường có dòng nước chảy xiết. Ảnh: A.X

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường vào khu vực xảy ra vụ việc có nhiều đoạn đường đất sình lầy, trơn trượt, lực lượng chức năng phải đi bộ băng rừng, vượt qua các dòng nước chảy xiết để tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân trở về. Ảnh: A.X

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh H.V.N. (SN 1997, ngụ thôn Thống Nhất, xã Đak Nhau).

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh H.V.N. cho gia đình để lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.