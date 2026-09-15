Khoảng 20h, người dân đến vòng xoay Phú Cường vui chơi, hóng mát thì phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trong bồn cây giữa vòng xoay. Khi mọi người tiếp cận kiểm tra, phát hiện người này đã tử vong.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu xanh, quần tây dài màu đen.

Công an tỉnh An Giang đang khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: KL

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân và chính quyền phường Rạch Giá phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và xác minh các thông tin liên quan.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nạn nhân khoảng 20 tuổi. Một số đặc điểm nhận dạng có điểm nghi vấn trùng khớp với nam thanh niên được gia đình trình báo mất tích vào sáng cùng ngày.

Đến hơn 22h, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra và làm rõ nguyên nhân tử vong.