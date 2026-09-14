Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã tạm giữ hình sự Dương Văn Danh (SN 1983, ngụ xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Dương Văn Danh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Danh làm nghề ngư phủ. Người này thường xuyên phụ giúp gia đình và hỗ trợ vợ chồng anh P.V.C. (SN 1982, em rể Danh) nuôi các con nhỏ.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, C. thường xuyên say xỉn, kiếm cớ gây gổ và đánh Danh. Những lần trước, sự việc đều được người thân can ngăn.

Khoảng 9h ngày 11/9, Danh đến nhà hàng xóm uống rượu. Đến trưa cùng ngày, Danh về nhà nấu cơm cho các con của C.

Sau khi ăn cơm, biết C. đang uống rượu tại nhà người quen cùng xóm, Danh đến gọi người này về. Hai người xảy ra cự cãi, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Danh sau đó về nhà. Tuy nhiên, C. tiếp tục tìm đến, chửi và dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, người Danh.

Bực tức, Danh xông vào đánh nhau với C. và nhặt một khúc gỗ đánh vào đầu người em rể, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Đến tối cùng ngày, C. vào nhà nằm ngủ. Sáng 12/9, gia đình phát hiện người này đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.