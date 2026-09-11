Sáng 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định truy nã Nguyễn Chí Hải (SN 2005, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra, khoảng 17h30 ngày 18/5/2025, Cao Văn Pháp và Phạm Văn Tùng đến nhà bà Nguyễn Thị T. (xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang) để đòi nợ.

Tại đây, Pháp và Tùng xảy ra cự cãi với bà T. rồi cả 2 bỏ về. Sau đó, Lê Thanh Triệu (chồng bà T.) cùng Nguyễn Chí Hải và Lê Thanh Nhàn chuẩn bị nhiều hung khí, tìm đến nhà của Pháp và Tùng để giải quyết.

Tại đây, Triệu dùng dao Thái Lan đâm Tùng và Pháp, trúng vùng vai. Pháp bỏ chạy thì Triệu tiếp tục đuổi theo và dùng dao đâm vào hông nạn nhân.

Chưa dừng lại, Triệu chạy về nhà lấy thêm một con dao khác để tiếp tục đuổi chém Pháp. Lúc này, Nhàn và Hải cầm dao hỗ trợ Triệu truy sát Tùng và Pháp. Phát hiện vụ việc, người dân khu vực lao vào can ngăn.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trọng thương.

Ngày 4/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu, Nhàn và Hải về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Chí Hải bị công an truy nã. Ảnh: CACC

Đến ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang kết luận điều tra, chuyển VKSND khu vực 4, đề nghị truy tố Triệu, Nhàn và Hải về tội danh trên.

Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Nguyễn Chí Hải bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đối với Hải.