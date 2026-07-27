Chiều 27/7, sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra ban đầu, Công an phường Bắc Nha Trang cùng các đơn vị liên quan đã bàn giao thi thể ông L.V.T (63 tuổi) cho gia đình để đưa về lo hậu sự.

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: Chiến Ngọc

Trước đó, trưa cùng ngày, người dân phát hiện ông T. (trú tại phường Bắc Nha Trang) nằm bất động ở khu vực bờ kè biển đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Bắc Nha Trang. Khi kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện ông này đã tử vong nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực để bảo vệ hiện trường, đồng thời thu thập dấu vết phục vụ công tác điều tra. Công an cũng làm việc với những người liên quan nhằm làm rõ sự việc.

Theo thông tin ban đầu, ông T. rời khỏi nhà cách đây ít ngày. Gia đình tìm kiếm ông không thấy nên trình báo với cơ quan chức năng tại địa phương.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.