Lai Châu:

Vị trí tìm thấy các nạn nhân cách nhà từ vài trăm mét đến 1km. Các thi thể đều bị đất đá, cây cối vùi lấp sâu.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Bàn Thị Lai (SN 2016, trú tại bản Nậm Sáng), Phạm Thị Liên (SN 1994), Phạm Xuân Trường (SN 2018, đều trú tại bản Chít) và nạn nhân thứ tư hiện chưa rõ danh tính.

Lực lượng chức năng đã tìm kiếm thấy 4 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại Lai Châu. Ảnh: M.T

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 17/7, một trận lũ quét bất ngờ đổ về, quét qua nhiều bản làng và quốc lộ 32 thuộc địa bàn xã Mường Than. Thiên tai đã cuốn trôi hàng chục ngôi nhà, làm hư hại nhiều hoa màu, tài sản và khiến nhiều người mất tích.

Ngay trong sáng 17/7, cơ quan chức năng cùng người dân đã kịp thời cứu anh Lò Văn Chài (SN 1993) và anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991, cùng trú tại bản Chít). Sau khi bị nước lũ cuốn trôi hơn 1km, hai anh đã may mắn bám trụ và mắc kẹt lại giữa dòng nước chảy xiết trên suối Nậm Vai.

Lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản. Ảnh: M.T

Sau đó, hàng trăm chiến sĩ công an, quân đội tỉnh Lai Châu đã lập tức tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng khẩn trương chạy đua với thời gian để hỗ trợ người dân di dời tài sản, giải cứu các trường hợp mắc kẹt và tìm kiếm những người còn mất tích.

UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”. Tỉnh cũng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và điểm sạt lở gây đứt đường trên Quốc lộ 12 (đoạn qua xã Lê Lợi).

Trong đêm các lực lượng chức năng di tản người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh: M.T

Hiện tại, các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa và khơi thông đường sá.