Tối 20/2 (tức mùng 4 Tết), Công an xã Dầu Giây phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ phát hiện thi thể một người đàn ông trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, lúc 18h15 cùng ngày, người dân tại tổ 12, ấp 94, xã Dầu Giây phát hiện thi thể một người đàn ông trong tình trạng phân hủy tại bãi đất trống ven đường.

Nhận tin báo, Công an xã Dầu Giây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh bước đầu, nạn nhân được xác định là ông L.T.Đ. (SN 1961, ngụ TPHCM). Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy một xe máy BKS 59U1-067.XX cùng một số giấy tờ tùy thân.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.