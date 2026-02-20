Khoảng 2h30 ngày 20/2 (mùng 4 Tết), xe khách giường nằm BKS 37H-158.xx lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng theo hướng Bắc – Nam. Khi đến Km516+500, đoạn qua xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh), phương tiện này va chạm với ô tô con BKS 62A-432.xx chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Vụ va chạm mạnh khiến hai phương tiện hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Theo lực lượng chức năng, tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người, toàn bộ hành khách trên hai xe đều an toàn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) đã phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xe con hư hỏng nặng phần đầu. Ảnh: CTV

Theo đơn vị quản lý cao tốc, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông được bảo đảm đầy đủ.