Vụ việc xảy ra vào sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại một khách sạn trên đường Quang Trung, phường Hạnh Thông Tây, TPHCM.

Khách sạn nơi phát hiện người đàn ông ngoại quốc tử vong. Ảnh: HC

Theo thông tin ban đầu, nhân viên khách sạn phát hiện một nam du khách nước ngoài tử vong bất thường trong phòng nghỉ và đã ngay lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Hạnh Thông Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực xung quanh khách sạn để phục vụ công tác điều tra.

Đến hơn 12h trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để thực hiện các thủ tục pháp y. Hiện danh tính và quốc tịch của người đàn ông này vẫn chưa được công bố.

Lực lượng chức năng đang trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của khách sạn và khu vực lân cận để làm rõ lịch trình sinh hoạt của nạn nhân trước khi tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.