Hai cậu cháu cùng mắc một bệnh

Anh H.A.T (39 tuổi, trú tại phường Vũng Tàu, TPHCM) đến một bệnh viện tại TPHCM khám bệnh vì thường xuyên đau hông, lưng trong lúc lái xe, gần đây thêm dấu hiệu tiểu ra máu.

Anh T. chưa từng mắc bệnh gì nên chủ quan không đi khám sức khỏe, có thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên.

Kết quả chụp CT cho thấy anh có một khối u rất lớn ở thận trái, kích thước khoảng 12cm nghi ngờ ung thư, nhiều mạch máu nghi có xâm lấn khỏi cân mạc gerota (mô liên kết bao quanh thận và tuyến thượng thận).

Một ca phẫu thuật ung thư thận tại Bệnh viện K. Ảnh: Mạnh Trần.

Anh T. rất sốc vì chỉ 2 tuần trước người cậu ruột cũng phải cắt thận vì ung thư. Các bác sĩ nhận định khối u choán hết thận trái, chỉ định cắt thận với phương pháp mổ mở truyền thống do khối u quá lớn, không thể giữ lại thận.

Kết quả giải phẫu bệnh sau một tuần cho kết quả ung thư tế bào thận RCC xâm nhập tĩnh mạch thận, giai đoạn 3a. Ca phẫu thuật đã triệt căn ung thư, tuy nhiên người bệnh cần đến tái khám theo lịch hẹn để theo dõi sự hồi phục, phát hiện sớm các dấu hiệu nếu tái phát hoặc di căn.

Dấu hiệu ung thư thận

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Huỳnh Tiến Đạt - nguyên bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM), ung thư tế bào thận (RCC) là loại ung thư thận phổ biến nhất. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn.

Khi bệnh tiến triển, các dấu hiệu bao gồm tiểu máu (nước tiểu có màu hồng, đỏ hoặc nâu); đau hông hoặc lưng kéo dài. Người bệnh có thể sờ thấy khối u ở vùng bụng hoặc hông, sốt không rõ nguyên nhân, sút cân, chán ăn, mệt mỏi.

Các dấu hiệu trên dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý thận thông thường. Vì vậy, khi có biểu hiện bất thường, người bệnh nên thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa và thực hiện các xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây ung thư tế bào thận, nhưng một số yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc bệnh như hút thuốc lá, béo phì, tăng huyết áp, bệnh thận mạn tính, sử dụng thuốc giảm đau kéo dài. Những thuốc không kê đơn, nếu lạm dụng, có thể gây hại cho thận. Một số trường hợp có thể do hóa chất như tiếp xúc với amiăng, cadmium hoặc dung môi hữu cơ.

Ngoài ra, khoảng 2-4% trường hợp ung thư tế bào thận liên quan đến đột biến gene di truyền.

Để phòng chống bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân nên duy trì lối sống lành mạnh, ngừng hút thuốc, kiểm soát cân nặng, tránh béo phì thông qua chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục đều đặn; uống đủ nước (khoảng 1,5-2 lít/ngày, tùy theo cân nặng và hoạt động).