Tự đánh mất cơ hội điều trị

Ông N.V.T., 41 tuổi, sống tại ngoại thành Hà Nội, nhận thấy cơ thể mệt mỏi và sụt cân nên đến Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông có khối u gan nghi ngờ ung thư gan nguyên phát.

Để xác nhận, ông T. đến Bệnh viện K (Hà Nội) thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, kết quả không thay đổi. Bác sĩ khuyên ông nên điều trị bổ trợ trước khi phẫu thuật. Tuy nhiên, khi nghe đến “động dao kéo”, ông T. quyết định về quê bàn bạc với gia đình.

Thay vì tiếp tục điều trị y tế, ông nghe theo các hướng dẫn trên mạng và bắt đầu sử dụng các loại thảo dược như tam thất mật ong vào buổi sáng, hoa đu đủ đực hấp cách thủy vào buổi trưa, với hy vọng chữa khỏi ung thư.

Hơn hai tháng sau, tình trạng của ông T. đột ngột xấu đi khi ông nôn ra máu và men gan tăng cao. Gia đình vội đưa ông trở lại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, bác sĩ xác định ông không còn cơ hội điều trị do tĩnh mạch cửa vỡ vì di căn từ gan, kèm theo khối u gan đã lan rộng. Dù được điều trị tích cực, chỉ một tuần sau, ông T. đã qua đời.

Một trường hợp khác là ông N.V.V., 60 tuổi, ở Hưng Yên, nhập viện trong tình trạng suy kiệt, gầy gò, xanh xao. Người vợ đi cùng ông cũng ốm yếu không kém. Khi bác sĩ thăm khám, tình trạng của ông nghiêm trọng đến mức không đo được huyết áp do vòng tay quá nhỏ so với băng quấn của máy đo huyết áp thông thường. Xét nghiệm cho thấy lượng máu trong cơ thể ông chỉ còn một nửa so với mức bình thường.

Ông V. cho biết mắc ung thư thực quản giai đoạn 3 và từng được chỉ định hóa trị. Tuy nhiên, ông từ chối điều trị vì “lý do gia đình” và chọn uống hoa đu đủ đực, xạ đen, đồng thời ăn kiêng theo lời truyền miệng. Chỉ đến khi đau bụng không chịu nổi, ông mới quay lại bệnh viện, nhưng đã quá muộn để can thiệp.

Bác sĩ Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1 (Bệnh viện K) chia sẻ những trường hợp trên là điều các bác sĩ lo ngại nhất. Người bệnh không tin tưởng vào phác đồ điều trị. Thay vào đó, họ tự chữa trị bằng các bài thuốc dân gian, lời mách trên mạng và đánh mất cơ hội sống của chính mình.

Hoa đu đủ đực có thực sự chữa được ung thư?

Theo Tiến sĩ, dược sĩ Nguyễn Thành Triết, Phó trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền, Đại học Y Dược TPHCM, để làm rõ lời đồn về công dụng kháng ung thư của hoa đu đủ đực, ông đã nghiên cứu nhiều tài liệu trong và ngoài nước. Kết quả cho thấy, các nghiên cứu về lá và hoa đu đủ đực chủ yếu được thực hiện in vitro (trên các dòng tế bào ung thư nuôi cấy ngoài cơ thể).

Một số nghiên cứu nước ngoài chỉ ra rằng lá đu đủ có tác dụng ức chế trung bình trên một số dòng tế bào ung thư, nhưng chưa có nghiên cứu lâm sàng trên người. Chỉ có một báo cáo từ nhóm nghiên cứu ở Hà Tĩnh thử nghiệm trên chuột, nhưng kết quả vẫn chưa đủ để khẳng định hiệu quả.

Tiến sĩ Triết nhấn mạnh rằng cần thêm các nghiên cứu chuyên sâu để xác định rõ tác dụng của hoa đu đủ đực. Việc sử dụng thảo dược mà không có căn cứ khoa học rõ ràng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, như trì hoãn điều trị y tế chuẩn mực.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Diễm Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, cho biết y học cổ truyền chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế các phương pháp điều trị đặc hiệu như phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị. Nếu người bệnh chỉ dựa vào thảo dược dân gian và bỏ qua các phác đồ y học hiện đại, bệnh có thể tiến triển nhanh, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Bác sĩ Hương khuyến cáo, bệnh nhân ung thư cần phối hợp chặt chẽ với bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ y học cổ truyền để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, an toàn và hiệu quả. Việc tự ý sử dụng thảo dược hoặc nghe theo các thông tin không kiểm chứng trên mạng có thể đánh đổi bằng chính mạng sống.

