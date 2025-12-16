Ngày 16/12, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức khai mạc hội nghị tuyên truyền các văn kiện pháp lý và tình hình liên quan đến hai bên biên giới cho 50 già làng, trưởng bản, người có uy tín Việt Nam – Lào.

Hội nghị được tổ chức trên cơ sở Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016 và biên bản hội đàm thường niên năm 2024 giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức pháp luật, quốc phòng, an ninh cho đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín. Qua đó, các bên cùng phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T. Hằng

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan; cùng đại diện chính quyền địa phương, Sở Ngoại giao, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Khăm Muộn và Savannakhet (Lào).

Hội nghị diễn ra trong 5 ngày với các nội dung trọng tâm: tuyên truyền Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam – Lào; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào; thông tin về tình hình hai bên biên giới và công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; tuyên truyền mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào; kết quả thực hiện kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới; làm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới nhằm chia rẽ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Tại buổi khai mạc, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức và đội ngũ báo cáo viên chuẩn bị chu đáo nội dung, phương pháp truyền đạt dễ hiểu, sát thực tiễn; giúp các đại biểu nắm vững các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam – Lào, phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố mối quan hệ đoàn kết, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.