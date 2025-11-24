Bộ đội Biên phòng Lai Châu:

Nội dung tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát đời sống đồng bào các dân tộc, tập trung vào những vấn đề thiết thực như bảo vệ đường biên, phòng chống xuất cảnh trái phép, ma túy; ngăn chặn luận điệu xuyên tạc “Nhà nước Mông”, truyền đạo trái phép, di cư tự do… Các tài liệu đều được dịch sang tiếng Mông, Hà Nhì, Dao để người dân dễ tiếp cận và ghi nhớ.

Cán bộ biên phòng Lai Châu hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh.

Phương thức tuyên truyền cũng đổi mới linh hoạt theo từng địa bàn. Ngoài các buổi tuyên truyền tập trung tại bản, chợ phiên, trường học hay điểm, nhóm tôn giáo, các đồn biên phòng tăng cường cán bộ xuống tận thôn bản, đến từng hộ gia đình để đối thoại, giải thích và tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở. Cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” giúp bộ đội nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, củng cố niềm tin của người dân với lực lượng bảo vệ biên giới.

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có hơn 200 đảng viên biên phòng sinh hoạt tại 102 chi bộ thôn, bản, cùng 218 đảng viên phụ trách 1.115 hộ gia đình khu vực biên giới. Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào chấp hành pháp luật; đồng thời đấu tranh với các luận điệu kích động, xuyên tạc của các thế lực xấu.

Một điểm mới quan trọng là việc số hóa tài liệu pháp luật. Bộ đội Biên phòng Lai Châu xây dựng Thư viện pháp luật số, để người dân chỉ cần quét mã QR là có thể đọc văn bản, xem video hướng dẫn ngay trên điện thoại. Các nhóm Zalo cộng đồng, nhóm tự quản được duy trì thường xuyên nhằm cập nhật thông tin an ninh, cảnh báo thiên tai, hướng dẫn thủ tục hành chính… giúp pháp luật đến với người dân nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Công tác phối hợp tuyên truyền với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc cũng được tăng cường. Hằng năm, hai bên tổ chức tuần tra song phương kết hợp tuyên truyền cho cư dân biên giới về quy định xuất nhập cảnh, phòng chống buôn bán người, ma túy và các loại tội phạm xuyên biên giới.

Nhiều đồn biên phòng như Ma Lù Thàng, Huổi Luông, Vàng Ma Chải, Thu Lũm… phối hợp tổ chức tuyên truyền tại khu dân cư, chợ biên giới, duy trì cơ chế trao đổi thông tin nhanh, hội đàm định kỳ để thống nhất biện pháp phù hợp từng thời điểm.

Nhờ đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền và tăng cường phối hợp với lực lượng phía bạn, nhận thức của nhân dân về chủ quyền, an ninh biên giới được nâng lên rõ rệt; tình trạng xuất cảnh trái phép giảm mạnh, nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng tuyến biên giới Lai Châu hòa bình, ổn định, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tới.