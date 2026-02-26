Tokyo Girls Collection 2026 - lễ hội thời trang và âm nhạc nổi tiếng Nhật Bản sẽ diễn ra tại TPHCM vào ngày 28-29/3 tới, quy tụ dàn sao đến từ 2 quốc gia.

Phía Nhật Bản có nhóm nhạc One Or Eight và ca sĩ Miyuna.

Trong đó, One Or Eight là nhóm nhạc thần tượng đang lên, có bản hit lọt vào bảng xếp hạng của Billboard và sở hữu khoảng 1,7 triệu người nghe hằng tháng trên Spotify.

Còn giọng ca sinh năm 2002 Miyuna được khán giả Việt Nam biết đến rộng rãi khi đánh bại Phương Mỹ Chi, giành chức quán quân Sing! Asia 2025.

Ca sĩ Soobin và Quang Hùng MasterD. Ảnh: Tư liệu

Phía Việt Nam có ca sĩ Soobin, Min, Phương Ly, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Captain Boy, LyLy…

Đại diện BTC cho biết đây là thời điểm vàng để mang Tokyo Girls Collection đến Việt Nam - một thị trường "tiềm năng với những người trẻ yêu thời trang và đầy khát vọng".

Họ khẳng định sẽ tạo ra phiên bản đậm chất bản địa mà vẫn giữ đúng tiêu chuẩn của một lễ hội quốc tế.

Về mảng thời trang, BTC nói sự kiện sẽ trình diễn 2 bộ sưu tập đặc biệt được đưa từ Tokyo, Nhật Bản sang, 2 bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt Nam và một số bộ sưu tập khác.

Dàn người mẫu trình diễn tại họp báo Tokyo Girls Collection 2026. Ảnh: Loan Lê

Ngoài ra, sẽ có một bộ sưu tập kết nối thời trang Việt Nam - Nhật Bản. Thông điệp xuyên suốt của sự kiện lần này là tinh thần giao lưu văn hóa, thể hiện sự gặp gỡ, đối thoại và hòa quyện giữa hai nền thời trang trong bối cảnh hiện đại.

Lễ hội thời trang và âm nhạc Tokyo Girls Collection ra đời năm 2005, theo thời gian trở thành biểu tượng văn hoá đại chúng của Nhật Bản.

Hơn 20 năm qua, sự kiện ngày càng phát triển về quy mô và sức ảnh hưởng với những sàn diễn dài hàng trăm mét, thu hút hơn 30.000 khán giả trực tiếp mỗi kỳ tổ chức.

Lễ hội cũng là điểm đến biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khu vực như nhóm BlackPink, BigBang, Twice...