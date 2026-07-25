Việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả đương đại chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng. Thế nhưng, Nhà hát Chèo Hà Nội đã mang đến một lời giải: giữ nguyên vẹn tinh thần, cốt cách của chèo cổ song khoác lên nó một phương thức dàn dựng hoàn toàn mới mẻ, cô đọng và hấp dẫn.

Hình ảnh trong vở "Thị Mầu".

Gói gọn trong khoảng 60 phút, chương trình Nét duyên chèo Hà thành (kịch bản: NSND Thu Huyền) do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn, không bị chia vụn thành những tiết mục rời rạc có khoảng ngắt mà được tổ chức như một dòng chảy sân khấu liên tục. Các trích đoạn chèo cổ nổi tiếng được đan xen và kết nối khéo léo để tạo thành một chỉnh thể thống nhất.

Khán giả như bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc, đi từ tiếng cười dân gian hóm hỉnh trong Phù thủy sợ ma, đến sự lẳng lơ, táo bạo đầy sức sống của Thị Mầu rồi lại xót xa trước nỗi đau giằng xé của Súy Vân hay rưng rưng trước tình bạn cao đẹp trong Lưu Bình - Dương Lễ.

Các trích đoạn chèo cổ nổi tiếng được đan xen và kết nối khéo léo tạo thành một chỉnh thể thống nhất.

Dưới bàn tay của đạo diễn - NSND Nguyễn Tiến Dũng, những mảng màu bi - hài, trữ tình - sôi động được chuyển tiếp mềm mại, biến sân khấu thành một bức tranh nhiều lớp về tâm hồn và đời sống con người Việt Nam.

Sức hấp dẫn ấy còn được thổi bùng lên bởi thế hệ nghệ sĩ tài năng, từ những bậc tiền bối dạn dày kinh nghiệm như NSƯT Hồng Nam, NSƯT Phương Mây đến dàn diễn viên trẻ như Quang Dương, Thanh Huyền, Diệu Linh.... Họ đã cùng nhau thăng hoa trong từng làn điệu, ánh mắt, nụ cười và nhịp phách, mang đến một không gian biểu diễn sinh động và tràn đầy năng lượng.

Khát vọng nâng tầm công nghiệp văn hoá Thủ đô

Đằng sau sự thăng hoa của nghệ thuật là một tầm nhìn chiến lược. Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, NSND Thu Huyền cho biết, việc xây dựng một chương trình có thời lượng khoảng 1 tiếng rất phù hợp với thực tế thưởng thức của khán giả hiện nay, đặc biệt là khách du lịch. Trong một khoảng thời gian vừa đủ, người xem có thể tiếp cận nhiều sắc thái tiêu biểu của chèo cổ mà không cần theo dõi trọn vẹn một vở diễn kéo dài nhiều giờ. Cách làm này không làm giảm giá trị của chèo mà tạo ra một cánh cửa ban đầu để công chúng hiểu, yêu thích và từ đó có nhu cầu khám phá sâu hơn.

"Đây là hướng đi mới của chúng tôi trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Công nghiệp văn hóa không chỉ là việc tạo ra các sản phẩm giải trí có doanh thu mà còn là quá trình khai thác sáng tạo các nguồn lực văn hóa, biến di sản thành những sản phẩm có giá trị nghệ thuật, giáo dục, quảng bá và kinh tế", NSND Thu Huyền chia sẻ.

Tại buổi ra mắt chương trình, bà Lê Thị Ánh Mai – Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh: "Trong kho tàng nghệ thuật truyền thống Việt Nam, Chèo luôn giữ một vị trí đặc biệt với những làn điệu mộc mạc, sâu lắng, những câu chuyện giàu tính nhân văn, góp phần bồi đắp tâm hồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc qua nhiều thế hệ. Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Chèo không chỉ là gìn giữ một loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn là giữ gìn một phần hồn cốt văn hóa của dân tộc".

Bà Ánh Mai cũng khẳng định, đây là chương trình nghệ thuật chất lượng cao đầu tiên trong chuỗi các sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội, được thành phố chỉ đạo xây dựng nhằm phục vụ nhân dân, khách du lịch và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Chương trình chính là sự kết hợp tuyệt vời giữa tinh hoa nghệ thuật chèo truyền thống với hơi thở của Hà Nội hôm nay.

Trích đoạn Thị Mầu

Ảnh: BTC

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