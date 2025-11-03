TP.HCM - vùng đất nơi biển, núi và rừng cùng hội tụ - từ lâu đã là cửa ngõ du lịch hấp dẫn bậc nhất phía Nam. Sóng nước lấp lánh, rừng - biển xanh ngắt và nhiều “luồng sóng” văn hóa giao hòa đã tạo nên sức hút riêng biệt.

Nhưng hơn cả vẻ đẹp trời phú, vùng đất này đang cố gắng phát triển du lịch không chỉ để đón khách mà còn để giữ gìn. Việc này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày một phức tạp hơn.

Chiến lược phát triển du lịch bền vững của TP.HCM

Nếu trước đây, lượng khách và doanh thu là thước đo thành công, thì nay, TP.HCM, đặc biệt là khu vực Đông Nam, đang nỗ lực chuyển mình với định hướng phát triển du lịch mới: Du lịch không chỉ dừng lại ở việc đón khách mà phải gắn liền với việc giữ gìn, hài hòa giữa yếu tố kinh tế, môi trường và cộng đồng. Khu vực này từng bước thay đổi diện mạo từ du lịch đại trà sang các mô hình chất lượng cao, đồng thời đặt vai trò tiên quyết vào quy hoạch và kiểm soát chặt chẽ các dự án phát triển để đảm bảo tính bền vững lâu dài.

Bảo vệ môi trường, giữ gìn màu xanh - sạch - đẹp là một trong những nỗ lực mạnh mẽ của TP.HCM

Trong chiến lược về du lịch xanh, TP.HCM đang nỗ lực bảo vệ môi trường biển và đất liền thông qua các chương trình giảm thiểu rác thải nhựa, làm sạch bãi biển và bảo tồn đa dạng sinh học. Không chỉ là hành động giúp xanh - sạch môi trường, đây còn là cam kết văn minh du lịch, để mỗi du khách khi đến đều cảm nhận được sự trong lành của thiên nhiên và đời sống.

Song hành cùng đó, địa phương tích cực gắn kết du lịch với việc bảo tồn di sản vật thể, phi vật thể và tôn trọng văn hóa địa phương. Việc nâng cao năng lực cộng đồng thông qua đào tạo và tạo sinh kế bền vững cho người dân bản địa tham gia vào chuỗi giá trị du lịch cũng được chú trọng, đặc biệt là các mô hình du lịch cộng đồng có trách nhiệm môi trường.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ được khuyến khích sử dụng nhằm quản lý du lịch hiệu quả hơn, cung cấp thông tin bền vững, minh bạch đến mọi du khách.

Khi du lịch không chỉ là “tận hưởng” mà còn là “bảo tồn”

Tại khu vực phía Đông Nam, TP.HCM đang triển khai các hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược du lịch xanh và bền vững. Tiêu biểu là tại Côn Đảo - nơi mô hình Kinh tế tuần hoàn đang được áp dụng mạnh mẽ để phát huy thế mạnh độc đáo của tài nguyên thiên nhiên trong lành và hệ thống di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt.

Hiện nay, Côn Đảo tập trung vào quản lý và phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu tối đa nhựa dùng một lần, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng cư dân và du khách. Không chỉ vậy, địa phương còn tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế bảo vệ hệ sinh thái biển, sinh vật biển.

Song hành cùng Côn Đảo, các địa phương khác trong khu vực cũng nỗ lực hết mình để phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững hiệu quả. Từ đây, nhiều hoạt động đã được triển khai tại các khu du lịch, khu sinh thái, bao gồm xây dựng kiến trúc hài hoà với cảnh quan, bảo tồn rừng ngập mặn và phát triển du lịch cộng đồng, duy trì các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Nhờ vậy, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn tham gia vào đời sống văn hóa, lao động của người dân bản địa.

Tại các điểm du lịch công cộng, thùng rác được bố trí để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ cảnh quan

Mỗi du khách tới thăm TP.HCM đều được khuyến khích tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, từ việc không xả rác đến việc tôn trọng văn hóa địa phương.

Từ những nỗ lực không ngừng, TP.HCM đang khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình góp phần kiến tạo một tương lai xanh cho du lịch Việt Nam. Phát triển bền vững ở đây không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ môi trường hay gìn giữ cảnh quan, mà còn là cách để gìn giữ văn hoá đặc trưng của địa phương, thu hút phân khúc du khách có ý thức, tăng doanh thu du lịch.

Hãy đến thăm TP.HCM ngày nay để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa hay con người, và cả sự phát triển bền vững đã trở thành phong cách sống của một vùng đất hướng về tương lai.

Minh Hoà