Quảng Ninh:

Xác định hạ tầng viễn thông là nền tảng quan trọng để thực hiện giảm nghèo thông tin hiệu quả, tỉnh Quảng Ninh tập trung đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, an toàn và bền vững, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận thông tin và các dịch vụ số.

Theo định hướng phát triển hạ tầng viễn thông giai đoạn tới, Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển hạ tầng đi trước một bước, đồng bộ với quy hoạch giao thông, điện lực, khu kinh tế, khu công nghiệp và các khu vực trọng điểm. Việc đầu tư được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật, bảo đảm kết nối liên thông, an toàn thông tin mạng từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực, xóa bỏ tình trạng thiếu hụt thông tin.

Để nâng cao hiệu quả đầu tư, tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng chung hạ tầng viễn thông thụ động, đồng thời gắn phát triển hạ tầng với chỉnh trang đô thị và tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, sự cố, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Quảng Ninh là thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực, từng bước xóa bỏ tình trạng thiếu hụt thông tin tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Tỉnh phấn đấu duy trì tỷ lệ phủ sóng mạng 4G đạt trên 99,9% dân số, phủ sóng 5G đạt tối thiểu 95% dân số và hoàn thành xóa 100% vùng lõm sóng di động trên địa bàn trong năm 2026.

Cùng với đó, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng hạ tầng cáp quang FTTH, phấn đấu tỷ lệ phủ cáp quang đạt trên 98% trung tâm các xã, phường, đặc khu; bảo đảm khả năng cung cấp dịch vụ tại 100% khu công nghiệp, khu vực cửa khẩu và trung tâm du lịch. Hệ thống truyền dẫn liên tỉnh cũng được nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng tăng của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số của cơ quan công quyền, tỉnh đặt mục tiêu 100% cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng băng thông rộng, ổn định và an toàn. Đồng thời, 100% xã, phường, đặc khu được trang bị hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối thông suốt với cấp tỉnh và Trung ương.

Đối với các khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai, Quảng Ninh chú trọng đầu tư các trạm BTS kiên cố. Mỗi xã, phường, đặc khu sẽ có ít nhất một trạm BTS có khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cấp 4, bảo đảm duy trì liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai, bão lũ.

Song song với việc mở rộng vùng phủ sóng, tỉnh cũng đẩy mạnh ngầm hóa mạng cáp viễn thông, thanh thải và sắp xếp lại hệ thống cáp trên các tuyến đường chính, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật.

Việc phát triển hạ tầng viễn thông đồng bộ, hiện đại sẽ tạo nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo thông tin của tỉnh Quảng Ninh, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững.