Tối 10/1, tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức lễ công bố kết quả và trao giải thưởng cuộc thi AI thực chiến 2025

Cuộc thi do VTV phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an.

Một trong những điểm nhấn của AI thực chiến là tinh thần Made in Việt Nam, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ trong nước. Thay vì chỉ dừng ở ý tưởng, các đội thi buộc phải hoàn thiện sản phẩm có kịch bản sử dụng rõ ràng, chứng minh tính hữu ích, khả thi và đề xuất phương án kiểm soát rủi ro khi đưa AI vào môi trường thật.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc VTV cho biết: "Lần đầu tiên, một chương trình thi đấu AI được thiết kế hoàn toàn dựa trên nền tảng công nghệ Việt. Từ ra đề, chấm điểm, phân loại đến công bố kết quả đều vận hành bằng hệ thống tự động, đảm bảo minh bạch và chuẩn mực kỹ thuật cao".

Cuộc thi được triển khai nhằm góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, trong đó AI là công nghệ then chốt thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Thông qua sân chơi có cấu trúc thi đấu và hệ thống đánh giá rõ ràng, AI thực chiến hướng AI vào giải quyết các bài toán cụ thể của Việt Nam.

Đội "Converged" gồm 3 thành viên đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi.

Cuộc thi đặc biệt khuyến khích sinh viên và nhân sự trẻ của các doanh nghiệp công nghệ tham gia, từ đó hình thành những đội ngũ có khả năng phát triển thành dự án, sản phẩm, góp phần bổ sung nguồn lực cho hệ sinh thái AI Việt Nam.

Ở vòng chung kết, trọng tâm chuyên môn tập trung vào bài toán AI trong giáo dục: AI giúp con người học tốt hơn mà không tạo sự lệ thuộc. Các giải pháp được khuyến khích hướng đến hỗ trợ giáo viên trong soạn bài, đánh giá, hỗ trợ học sinh học đúng phương pháp, chuẩn hóa kiểm tra, đảm bảo an toàn nội dung và độ tin cậy thông tin.

Đội "Vươn Mình" đạt giải Nhì của cuộc thi.

Từ gần 400 đội đăng ký, Ban tổ chức chọn 12 đội vào vòng cuối. 4 đội nổi bật mang đến các hướng tiếp cận tiêu biểu:

Unicorn: phát triển "gia sư AI" theo định hướng sư phạm, giúp học sinh hiểu bài thay vì phụ thuộc vào AI để lấy đáp án.

ActFunc: xây dựng "bản sao số của lớp học", hỗ trợ giáo viên vận hành lớp học, theo dõi và tổng hợp báo cáo.

Vươn Mình: phát triển "trợ lý khảo thí", chuẩn hóa các khâu từ ra đề đến báo cáo phân tích kết quả.

Converged: tạo học liệu STEM trực quan, hỗ trợ giáo viên minh họa các nội dung trừu tượng, giảm sai và tăng độ tin cậy thông tin.

Dù khác nhau về hướng tiếp cận, các đội đều thống nhất nguyên tắc: AI phải phục vụ con người, tạo giá trị trong bối cảnh thật và đi kèm trách nhiệm.

Đội "Unicorn" với mô hình "gia sư AI" theo định hướng sư phạm và Đội "ActFunc" với xây dựng "bản sao số của lớp học" đạt giải Ba.

8 đội thi giành Giải Triển vọng.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức trao: 1 tỷ đồng và học bổng trị giá 1 triệu USD cho đội giải Nhất; 300 triệu đồng cho đội giải Nhì; 100 triệu đồng cho mỗi đội giải Ba (2 đội); 50 triệu đồng cho 8 đội giải Triển vọng.

Ảnh: BTC