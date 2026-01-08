Ngày 8/1, Đại học FPT công bố Cuộc thi sáng tạo AI dành cho học sinh THPT và Trung cấp nghề toàn quốc – AI Young Guru. Đây là sân chơi quy mô lớn dành cho học sinh với mục tiêu phổ cập kiến thức và kỹ năng về trí tuệ nhân tạo (AI) một cách bài bản, dễ tiếp cận và có chiều sâu. Cuộc thi diễn ra trong gần 4 tháng, gồm ba vòng thi: Phổ cập và Ý tưởng, Sàn đấu và Thực chiến.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi AI Young Guru. Ảnh: BTC

Ở vòng một, thí sinh đăng ký tham gia và học miễn phí khóa AI trên nền tảng Coursera do Trường Đại học FPT biên soạn, gồm 6 module. Nội dung tập trung vào đạo đức AI, sử dụng AI có trách nhiệm, AI tạo sinh trong phân tích dữ liệu và sáng tạo nội dung số. Các bài học được thiết kế nhẹ nhàng, trực quan, giúp học sinh trên cả nước - từ đô thị đến nông thôn, hải đảo - làm quen với AI qua những ứng dụng gần gũi trong học tập và đời sống.

Vòng hai - Sàn đấu diễn ra offline tại 5 cơ sở của Đại học FPT ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ, nơi thí sinh trực tiếp tranh tài, kiểm chứng năng lực. Sau đó, các đội xuất sắc bước vào vòng ba - Thực chiến, làm việc tập trung tại cơ sở Hà Nội trước khi tham gia vòng chung kết và ghi hình tại trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời là nơi tổ chức lễ trao giải.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng, trong đó giải nhất gồm 100 triệu đồng tiền mặt, học bổng Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam và chuyến tham quan học tập tại Silicon Valley (Mỹ). Xuyên suốt chương trình là sự đồng hành của các chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng AI, tạo môi trường học tập và trải nghiệm thực tiễn cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Theo TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT và Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, cuộc thi là một trong những nội dung mà trường đang triển khai để giúp AI không đơn thuần là từ khóa “hot”, là khẩu hiệu mà trở nên dễ tiếp cận hơn. Ông cho rằng khi AI hiện diện trong mọi khía cạnh xã hội, việc chuẩn bị cho học sinh, sinh viên thích ứng với nó là trách nhiệm của toàn xã hội và nhà trường đóng vai trò quan trọng.

Một điểm đặc biệt là trước khi tham gia thi đấu, các em học sinh phải trải qua khóa học AI ứng dụng để có kiến thức cần thiết. Ông Lê Trường Tùng kỳ vọng cuộc thi có thể giúp phổ cập kiến thức AI ứng dụng trong thời gian ngắn cho hàng trăm nghìn em học sinh trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ông cũng lưu ý, cuộc thi hướng đến AI ứng dụng. Thông qua những gì được học, các em sẽ biến AI thành sản phẩm sử dụng trong nhà trường, gia đình, xã hội, yêu cầu bài dự thi phải được thử nghiệm thực tế vì nếu không, AI sẽ chỉ dừng lại ở một “môn học thời thượng”.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước, ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao cuộc thi vì nỗ lực đưa AI từ khái niệm lý thuyết vào thực tiễn đời sống. Ông mong muốn cuộc thi trở thành nơi kết nối chặt chẽ nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường, tạo cơ hội thúc đẩy ý tưởng sáng tạo tiềm năng, nhận diện và hỗ trợ tài năng trẻ, nguồn nhân lực trẻ tương lai.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định trong dòng chảy AI, con người vẫn là nhân tố quan trọng nhất và không thể thay thế được. Thách thức lớn nhất không phải là công nghệ đi nhanh, phát triển, lan tỏa đến đâu mà là làm thế nào để thế hệ trẻ Việt Nam có tư duy làm chủ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Để cuộc thi triển khai đúng hướng và tạo tác động thực tiễn, ông nhấn mạnh ba nội dung: lấy bài toán thực tiễn làm thước đo cao nhất; sớm hình thành tư duy AI an toàn, có trách nhiệm; tạo đầu ra cho các sản phẩm tham gia cuộc thi.

“Trong kỷ nguyên số, AI không thay thế con người nhưng những người biết làm chủ AI chắc chắn sẽ vươn lên dẫn đầu. Làm chủ công nghệ, làm chủ AI chính là cách nắm lấy cơ hội, tạo ra tương lai của mình”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chỉ ra cuộc thi đã tạo cơ hội bình đẳng cho học sinh các cấp, vùng miền; áp dụng phương pháp tiếp cận tiên tiến, không chỉ lấy kết quả cuộc thi mà đánh giá cả quá trình học tập, vận dụng; hướng tới định hình phẩm chất, năng lực làm chủ AI cho các em học sinh.

Đại tá TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an lưu ý AI có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu, do đó học sinh cần sớm hình thành tư duy sử dụng AI có trách nhiệm, đúng pháp luật và hướng thiện.