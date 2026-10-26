Khoảng 1.000 Phật tử trong trang phục trắng trang nghiêm tề tựu tại bảo tháp Gotama, chùa Bửu Long, tham dự đại lễ dâng y Kathina – nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông, sáng 26/10.

Theo truyền thống Phật giáo Nam tông, lễ dâng y Kathina được tổ chức trong một tháng sau khi chư tăng hoàn thành ba tháng an cư mùa mưa (từ ngày 16/9 đến ngày 15/10 âm lịch).

Nghi lễ là dịp để Phật tử cúng dường y phục đến chư tăng, thể hiện tinh thần hộ trì Tăng đoàn và thực hành hạnh bố thí.

Từ sớm, hàng dài các Phật tử nâng các hộp y và lễ phẩm trên đầu, thành kính đi quanh bảo tháp xá lợi Gotama Cetiya, chùa Bửu Long thực hiện nghi thức nhiễu Phật ba vòng.

Nghi thức này thể hiện lòng thành kính đối với Đức Phật, đồng thời mở đầu cho các nghi lễ chính của lễ dâng y Kathina.

Buổi lễ có sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, trụ trì chùa Bửu Long, cùng chư tôn đức tăng, ni, tu nữ và đông đảo phật tử đến từ các tự viện tại TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

Dòng Phật tử nối dài, trang nghiêm đội y và lễ phẩm trên đầu.

Chị Lan Anh (phường Bình Thạnh) đã dậy từ sớm, chuẩn bị trang phục tươm tất cùng lễ vật gồm y cà sa và bánh kẹo để tham dự lễ. "được trực tiếp tham gia nghi thức dâng y Kathina là niềm vui, giúp tâm an và nhắc nhở bản thân sống hướng thiện, biết sẻ chia với mọi người", chị nói.

Phật tử tham dự buổi lễ chắp tay cung kính khi các đoàn dâng y đi qua bảo tháp Gotama.

Các đoàn rước dâng y vào khu vực chánh điện của chùa Bửu Long.

Theo truyền thống Phật giáo Nam tông, lễ dâng y Kathina được tổ chức trong một tháng sau khi chư tăng hoàn thành ba tháng an cư mùa mưa (từ ngày 16/9 đến ngày 15/10 âm lịch). Nghi lễ có nguồn gốc từ thời Đức Phật, là dịp để phật tử cúng dường y phục đến chư tăng, thể hiện tinh thần hộ trì Tăng đoàn và thực hành hạnh bố thí.

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh cùng chư tăng thực hiện nghi thức tiếp nhận y cà sa và lễ phẩm do Phật tử dâng tại chánh điện.

Kết thúc buổi lễ, ngàn người cùng đọc kinh chúc phúc cho phật tử, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, chúng sinh an lạc.