9h sáng, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi cùng đoàn công tác có mặt tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TPHCM) để thực hiện nghi thức dâng y Kathina Hoàng gia.

Y Kathina Hoàng gia được Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua ban tặng cho Bộ Ngoại giao Thái Lan để dâng lên chư Tăng tại Việt Nam, thể hiện lòng thành kính và công đức hướng về Tam bảo, đồng thời thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Buổi lễ được quang lâm chứng minh bởi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng với các vị chư Tôn đức Giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ Kathina là một trong những nghi thức quan trọng nhất của Phật giáo Theravāda (Nam tông), được cử hành sau khi kết thúc mùa an cư kiết hạ kéo dài ba tháng. Đặc biệt, lễ dâng y Kathina Hoàng gia là hình thức cao quý nhất, khi Quốc vương Thái Lan ban tặng y áo cho các tự viện trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi dâng y Kathina Hoàng gia lên Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Sau đó là các vật phẩm cúng dường chư Tăng như bát, thuốc men, vật dụng sinh hoạt... nhằm bày tỏ lòng tri ân và hộ trì Tam bảo.

Tham dự lễ còn có bà Wannipa Isarabhakdi, phu nhân Thứ trưởng Ngoại giao; bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam; bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM; ông Vorapan Srivoranart, Phó vụ trưởng Vụ Đông Á (Bộ Ngoại giao Thái Lan)...

Các đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM... trang nghiêm thực hiện nghi thức dâng y Kathina Hoàng gia.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi.

Năm nay đánh dấu lễ dâng y Kathina Hoàng gia lần thứ 18 do Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức tại Việt Nam.

Đông đảo Phật tử Thái Lan, Việt Nam có mặt tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng 1/11. Không khí buổi lễ thể hiện sự trang trọng, thanh tịnh và tinh thần đoàn kết tôn giáo - văn hóa giữa hai quốc gia láng giềng.

Buổi lễ không chỉ là hoạt động tôn giáo mang giá trị tâm linh sâu sắc, mà còn là biểu tượng giao lưu văn hóa và ngoại giao nhân dân, góp phần củng cố tình hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa Việt Nam và Thái Lan - hai quốc gia cùng chia sẻ nền văn hóa Phật giáo lâu đời.

Sự kiện cũng hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan vào năm 2026, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực văn hóa, tôn giáo và ngoại giao nhân dân.