Theo thông tin bệnh viện cung cấp vào ngày 1/7, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hông trái lan xuống hạ vị. Trước đó, từ khoảng tháng 7/2025, bà thấy bụng to dần nhưng nghĩ là biểu hiện bình thường nên không đi khám. Chỉ đến khi cơn đau tăng nhiều, bà mới đi khám và nhập viện.
Qua thăm khám, xét nghiệm và chụp CT vùng bụng - tiểu khung, các bác sĩ phát hiện khối u rất lớn, chiếm gần như toàn bộ ổ bụng bệnh nhân. Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật mở bụng, cắt bỏ nguyên vẹn khối u kích thước 40x30cm, nặng khoảng 5kg nhằm hạn chế nguy cơ phát tán tế bào nếu u có bản chất ác tính.
Ca mổ diễn ra thuận lợi. Kiểm tra sau phẫu thuật không phát hiện bất thường ở phần phụ bên trái, hai niệu quản, mạc nối lớn và các tạng trong ổ bụng. Bệnh phẩm đã được gửi làm xét nghiệm giải phẫu để xác định bản chất khối u.
Sau 6 giờ phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Phụ sản.