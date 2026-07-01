Theo thông tin bệnh viện cung cấp vào ngày 1/7, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hông trái lan xuống hạ vị. Trước đó, từ khoảng tháng 7/2025, bà thấy bụng to dần nhưng nghĩ là biểu hiện bình thường nên không đi khám. Chỉ đến khi cơn đau tăng nhiều, bà mới đi khám và nhập viện.

Ê-kíp phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nặng khoảng 5kg. Ảnh: Hương Lài

Qua thăm khám, xét nghiệm và chụp CT vùng bụng - tiểu khung, các bác sĩ phát hiện khối u rất lớn, chiếm gần như toàn bộ ổ bụng bệnh nhân. Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật mở bụng, cắt bỏ nguyên vẹn khối u kích thước 40x30cm, nặng khoảng 5kg nhằm hạn chế nguy cơ phát tán tế bào nếu u có bản chất ác tính.

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Kiểm tra sau phẫu thuật không phát hiện bất thường ở phần phụ bên trái, hai niệu quản, mạc nối lớn và các tạng trong ổ bụng. Bệnh phẩm đã được gửi làm xét nghiệm giải phẫu để xác định bản chất khối u.

Sau 6 giờ phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Phụ sản.