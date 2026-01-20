Ngày 20/1, theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu vừa phẫu thuật thành công lấy sỏi thận cho một người phụ nữ, giúp loại bỏ hoàn toàn khối sỏi lớn, phức tạp, bảo tồn tối đa chức năng thận và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Bà N.T.T. (55 tuổi, trú TP Hải Phòng) nhập viện do đau quặn bụng vùng mạn sườn trái, đau xiên ra sau lưng. Sau khi thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ đã chẩn đoán bà T. có sỏi thận trái lớn, giãn đài bể thận.

Khối sỏi san hô trong thận trái của người bệnh. Ảnh: BVCC

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật lấy khối sỏi. Ca mổ kéo dài gần 2 tiếng. Với khả năng làm chủ kỹ thuật hiện đại, các bác sĩ lấy sạch sỏi và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe bà T. ổn định, ăn uống và sinh hoạt dần trở lại bình thường. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu và tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học nhằm phòng ngừa nguy cơ tái phát sỏi thận.

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, sỏi thận san hô là dạng sỏi nguy hiểm, phát triển lan rộng trong bể thận và các đài thận, có thể gây tắc nghẽn đường tiết niệu, nhiễm trùng kéo dài, suy giảm chức năng thận nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.