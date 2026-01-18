Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Khoa học thuốc nam cho biết, cây sung có tên khoa học Ficus racemosa L., là cây gỗ lớn, thường mọc hoang ven đường làng hoặc trồng trong vườn nhà vừa để làm cảnh vừa lấy lá, quả làm thực phẩm.

Quả sung non được người dân chế biến thành nhiều món quen thuộc như luộc, muối chua, nấu canh hoặc ăn kèm trong bữa chính, tạo vị chát nhẹ, giòn mát đặc trưng. Không chỉ dừng lại ở món ăn, quả sung còn mang nhiều lợi ích cho tiêu hóa nếu sử dụng đúng cách.

Theo Tiến sĩ Phương, giá trị nổi bật của quả sung nằm ở hàm lượng chất xơ cao, kết hợp với các acid hữu cơ nhẹ và polyphenol. Những thành phần này giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ nhuận tràng, giảm tình trạng táo bón nhẹ và giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ đó, sung thường được xem là loại thực phẩm dễ tiêu, phù hợp với nhiều đối tượng nếu dùng điều độ.

Ở một số địa phương, quả sung luộc còn được dùng cho phụ nữ sau sinh. Theo kinh nghiệm dân gian, sung có tính lành, mát, giúp giảm táo bón, tình trạng thường gặp sau sinh. Việc ăn uống, tiêu hóa tốt cũng được cho là yếu tố gián tiếp giúp cơ thể hồi phục và hỗ trợ lợi sữa.

Quả sung hỗ trợ chữa sỏi thận. Ảnh: N. Huyền

Trong y học cổ truyền, quả sung có vị ngọt chát, tính bình, thường được sử dụng theo hướng lợi tiểu nhẹ, thanh thấp và hỗ trợ tiêu hóa. Từ đặc tính này, trong dân gian lưu truyền một số cách dùng sung nấu nước uống hoặc phối hợp với râu ngô, mã đề… nhằm hỗ trợ người bị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu.

Một số nghiên cứu tiền lâm sàng cũng ghi nhận các chiết xuất từ cây sung có tác dụng lợi tiểu, chống viêm và giảm lắng đọng tinh thể oxalat canxi trong điều kiện thực nghiệm. Tuy vậy, đây mới chỉ là kết quả nghiên cứu bước đầu, chưa đủ cơ sở để khẳng định hiệu quả điều trị trên người bệnh. Việc người dân sử dụng sung trong các trường hợp sỏi tiết niệu chỉ nên dừng ở mức hỗ trợ, không thể thay thế phác đồ điều trị y khoa.

"Đối với sỏi mật, hiện chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng chứng minh hiệu quả điều trị của quả sung. Trong thực tế, một số người truyền tai nhau cách dùng sung khô nấu nước uống khi bị sỏi mật nhưng hiệu quả chưa được kiểm chứng và có thể khác nhau tùy cơ địa. Người bệnh tuyệt đối không nên tự ý áp dụng các bài thuốc truyền miệng, đặc biệt khi sỏi đã gây triệu chứng hoặc biến chứng”, Tiến sĩ Phương nhấn mạnh.

Cách dùng và những lưu ý quan trọng

Theo khuyến cáo của chuyên gia, người dân chỉ nên ăn lượng sung muối vừa phải vì hàm lượng muối cao. Nếu dùng sung nấu nước uống, cần đảm bảo nguyên liệu sạch, không dùng kéo dài và không dùng liều cao.

“Người mắc bệnh dạ dày nên thận trọng vì vị chát của sung có thể gây cồn cào hoặc khó chịu nếu ăn nhiều. Đặc biệt, không tự ý dùng sung thay thế thuốc điều trị trong các trường hợp sỏi thận, sỏi mật nặng hoặc bệnh lý mạn tính. Phụ nữ sau sinh, người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi sử dụng sung thường xuyên dưới dạng nước uống hay bài thuốc dân gian”, Tiến sĩ Phương nhấn mạnh.