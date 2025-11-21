Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) tiếp nhận nữ bệnh nhân 22 tuổi được chuyển tới từ một cơ sở y tế ở An Giang. Theo người nhà, từ đầu tháng 11 cô gái có biểu hiện đau dữ dội vùng hông, không đứng thẳng được, phù nề toàn thân. Vì không làm được việc ở bên kia biên giới nên cô được cho về.

Cô được người dân gần biên giới hỗ trợ đưa vào một bệnh viện ở An Giang. Tuy nhiên, vì nặng nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bình Dân cấp cứu trong tình trạng sốc nhiễm trùng do sỏi ở thận, niệu quản phải, bàng quang và suy thận.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được truyền 3 đơn vị máu, phẫu thuật tháo mủ và lấy ra số lượng sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, có viên to gần bằng quả trứng gà.

Bệnh nhân đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Trần Nhung.

Đến ngày 21/11, bệnh nhân đã tỉnh táo, hết sốt nhưng thận vẫn tổn thương nặng, tiên lượng phải điều trị thời gian dài. Tuy nhiên, hoàn cảnh của bệnh nhân không có tiền, giấy tờ tùy thân và bảo hiểm y tế. Bệnh viện đang kêu gọi hỗ trợ chi phí cho cô gái điều trị.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, vì nhà gần khu vực biên giới, do mô côi mẹ nên từ nhỏ không được đến trường và cũng không có giấy tờ tùy thân. Tháng 9/2024, vì muốn kiếm tiền nuôi con nhỏ nên cô đã theo bạn sang Campuchia làm việc.

Công việc là tạo các tài khoản và dẫn dắt "con mồi" sa lưới để lừa đảo. Cô cũng trình bày bị ép làm việc nhiều, không được rời vị trí, cấm cả đi vệ sinh.

Các bác sĩ cho rằng việc nhịn tiểu kéo dài, ăn uống thiếu thốn đã dẫn tới sỏi hình thành chi chít ở các cơ quan tiết niệu của bệnh nhân. Bản thân bệnh nhân vì ở những nơi đó lâu nên cũng mất khái niệm về thời gian, không nhớ rõ thời gian như thế nào.

Thời gian tới, bệnh nhân tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Bình Dân.

