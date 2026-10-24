Hội thảo quốc tế “Facing the World - Sự giao thoa chức năng và thẩm mỹ trong tái tạo diện mạo & vóc dáng” quy tụ 14 báo cáo viên là các bác sĩ, chuyên gia y tế uy tín Việt Nam và Anh Quốc.

Sáng 24/10/2026, Hội thảo quốc tế “Facing the World - Sự giao thoa chức năng và thẩm mỹ trong tái tạo diện mạo & vóc dáng” (The Crossroads Between Function and Aesthetics) diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh (Hà Nội), do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp với Facing the World (FTW, Anh Quốc) tổ chức.

Hội thảo có sự tham gia của 14 báo cáo viên là các bác sĩ, chuyên gia y tế uy tín Việt Nam và quốc tế, hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực Phẫu thuật Hàm mặt, Thẩm mỹ khuôn mặt, Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, Phẫu thuật Đầu cổ và Tai mũi họng, mang đến những góc nhìn đa chiều về sự kết hợp giữa phục hồi chức năng, tái tạo cấu trúc và tối ưu hình thể trong phẫu thuật tạo hình - tái tạo.

Các báo cáo viên trong hội thảo

Theo chương trình, hội thảo gồm 3 phiên chuyên môn chính (Hàm mặt - Mũi - Ngực) với 13 bài báo cáo khoa học chuyên sâu. Lấy sự giao thoa giữa chức năng và thẩm mỹ làm chủ đề xuyên suốt, chương trình đặt các vấn đề của phẫu thuật tạo hình trong mối liên hệ giữa phục hồi chức năng, tái tạo cấu trúc và tối ưu hình thể. Các nội dung trải rộng từ phẫu thuật chỉnh hình xương hàm, tạo hình khuôn mặt, tái tạo sau ung thư vùng đầu - cổ, tạo hình và tái tạo mũi đến phẫu thuật thẩm mỹ ngực, tái tạo vú và xử trí biến chứng trong nâng ngực.

Mở đầu với phiên Hàm mặt, các chuyên gia trao đổi về phẫu thuật chỉnh hình xương hàm, lập kế hoạch điều trị theo từng nhóm bệnh nhân, ứng dụng robot trong tái tạo sau ung thư vùng đầu - cổ, điều trị sụp mi bẩm sinh và công nghệ 3D hỗ trợ phẫu thuật tạo hình khuôn mặt.

Tiếp nối là phiên Mũi, tập trung vào điều trị u mạch máu kết hợp phẫu thuật tạo hình, các nguyên tắc cân bằng hình thể và chức năng trong phẫu thuật tạo hình mũi, cùng những nguyên tắc trong phẫu thuật tái tạo vùng mũi.

Ở phiên Ngực, các báo cáo đề cập đến tuổi thọ túi ngực, sử dụng mô tự thân trong xử trí vỡ túi, xử trí biến chứng do chất làm đầy không hấp thu, tái tạo vú sau đoạn nhũ bằng kỹ thuật vi phẫu và những thay đổi trong phẫu thuật nâng ngực từ thực tiễn lâm sàng.

Chương trình hội thảo “Facing the World - Sự giao thoa chức năng và thẩm mỹ trong tái tạo diện mạo & vóc dáng”

Bên cạnh các báo cáo khoa học, hội thảo còn tạo diễn đàn thảo luận trực tiếp giữa các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, kết nối kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn điều trị tại Việt Nam. Thông qua việc phân tích các tình huống lâm sàng và chia sẻ cách tiếp cận liên chuyên khoa, chương trình góp phần nâng cao năng lực lựa chọn phương án điều trị, hướng tới tối ưu kết quả phẫu thuật cả về chức năng lẫn thẩm mỹ.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết: “Việc phối hợp tổ chức hội thảo là một phần trong định hướng mở rộng hợp tác quốc tế, cập nhật kỹ thuật tiên tiến và phát triển chuyên môn. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đạt chứng nhận chất lượng bệnh viện quốc tế ACHS (Úc) theo bộ tiêu chuẩn EQuIP 7 ở mức đánh giá cao nhất, tạo nền tảng để tiếp tục chuẩn hóa quy trình, chú trọng an toàn người bệnh và phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên sâu”.

Không chỉ đồng hành trong hoạt động học thuật, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Facing the World còn hợp tác triển khai chương trình phẫu thuật nhân đạo thường niên “Chắp cánh ước mơ”. Hơn một thập kỷ qua, chương trình đã thăm khám miễn phí cho hơn 1.000 bệnh nhân và thực hiện thành công hơn 600 ca phẫu thuật thuộc nhiều nhóm bệnh lý, góp phần cải thiện chức năng và diện mạo cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ diễn đàn học thuật đến hoạt động vì cộng đồng, sự hợp tác giữa hai đơn vị không chỉ góp phần đưa những tiến bộ y học vào thực tiễn mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận điều trị chuyên sâu cho người bệnh, hướng tới sự phát triển bền vững của lĩnh vực phẫu thuật tạo hình - tái tạo tại Việt Nam.

(Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc)