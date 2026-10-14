Phát hiện hình thể bên ngoài nhiều khác biệt, cô gái từng trải qua những tháng ngày mặc cảm, hoang mang. Gần 10 năm sau, các bác sĩ đã giúp cô từng bước tìm đến hành trình mới.

Cú sốc năm 15 tuổi

Tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), N.D (24 tuổi) vừa trải qua những bước đầu tiên trên hành trình can thiệp y khoa tìm lại chính mình.

Năm lớp 9, nhận thấy cơ thể không phát triển như những bạn gái cùng trang lứa, D. được bố mẹ đưa đi khám. Kết quả thăm khám cho thấy em có tình trạng khác biệt bẩm sinh về phát triển giới tính. Bệnh nhân mang giới tính sinh học nam nhưng kiểu hình nữ. Điều này đã trở thành cú sốc với cả D. và gia đình.

Mẹ của D. kể lại, khi nhận kết quả thăm khám của con, cả nhà cũng rơi vào trạng thái sốc và hoang mang. Hai người con khác đều đã trưởng thành, lập gia đình, sinh con. Bà chưa từng nghĩ một tình trạng bẩm sinh hiếm gặp như vậy lại xảy đến với con gái út của mình.

Bà chỉ còn biết động viên con, bởi có những người sinh ra thiếu tay, thiếu chân nhưng vẫn học tập, lao động và sống tốt. Con gái vẫn có sức khỏe, có khả năng học tập và làm việc. Gia đình luôn bên cạnh cùng con vượt qua những bất thường trên cơ thể ấy.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Hằng ngày, D. giấu đi hình dáng của mình bằng cách đi học, vui chơi, sinh hoạt như những người bạn cùng trang lứa, nhưng luôn thận trọng trong cách ăn mặc để tránh những ánh nhìn tò mò hay câu hỏi khó trả lời.

D. khao khát được sống như một cô gái bình thường, tự tin với hình hài của mình, không phải lo lắng về những khác biệt khiến bản thân trở nên mặc cảm.

Từng bước chạm tới hình hài mong muốn

Tốt nghiệp phổ thông, D. không tiếp tục học lên mà đi làm để phụ giúp bố mẹ, đồng thời tự lo một phần cuộc sống. Gần đây, cô tiếp tục trở lại học tập. Hiện D. theo học chuyên ngành Thương mại điện tử, đồng thời làm nhân viên bán hàng tại siêu thị để trang trải chi phí sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ và dành dụm cho những dự định riêng.

D. không muốn mãi sống trong mặc cảm, cũng không muốn vì những điều chưa trọn vẹn mà từ bỏ những khả năng đang có. Cô đi làm chăm chỉ, tiết kiệm tiền với mong mỏi được tự tin hơn với hình thể của chính mình.

Hai mẹ con D. tìm tới Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám. Sau quá trình thăm khám, đánh giá sức khỏe và hội chẩn, PGS.TS.BS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, cùng các bác sĩ xây dựng lộ trình can thiệp phù hợp.

Cuộc phẫu thuật đầu tiên của D. là tạo hình vòng một đã hoàn thành, mở ra một chặng đường mới. Tiếp theo, D. có thể phải thực hiện thêm các cuộc phẫu thuật khác nữa để có thể trở nên hoàn thiện với hình thể nữ tính.

Giới tính của một người là sự kết hợp phức tạp giữa nhiễm sắc thể, nội tiết tố và hình thể cơ quan sinh dục. Ở người bình thường, gene SRY trên nhiễm sắc thể Y sẽ kích hoạt sự phát triển của tinh hoàn. Tinh hoàn sau đó sản xuất testosterone để hình thành cơ quan sinh dục nam và hormone AMH để ức chế sự phát triển của tử cung. Khi một trong các khâu này bị rối loạn, giới tính hình thể có thể không đồng nhất với giới tính di truyền.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi nhận thấy những dấu hiệu không bình thường ở bộ phận sinh dục của trẻ, phụ huynh cần đưa đến bệnh viện có chuyên khoa để trẻ được khám, điều trị kịp thời.

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