Theo Thairath, PPTV và The Thaiger ngày 19/11, Tòa án hình sự Thonburi (Bangkok) tuyên án sơ thẩm vụ nam diễn viên Art Pasut (tên thật Pasut Banyam) kiện bác sĩ, ca sĩ Aum Erawat (tên đầy đủ Erawat Areekij) tội phỉ báng công khai theo điều 326 và 328 Bộ luật Hình sự Thái Lan. Tòa xác định Aum có tội, tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, phạt tiền 100.000 baht (khoảng 76 triệu đồng) và buộc bồi thường cho Art 300.000 baht (khoảng 228 triệu đồng).

Ca sĩ bị xử kịch khung

Theo Thairath, tòa cho rằng việc Aum dùng các từ “vô ơn” và “đánh bóng hình ảnh” để ám chỉ Art đã xâm phạm danh dự nguyên đơn. Tòa đánh giá chứng cứ phía Art đáng tin cậy, đồng thời bác toàn bộ lập luận bào chữa của Aum vì thiếu cơ sở. Theo luật Thái Lan, phỉ báng công khai có mức án tù cao nhất 2 năm và mức phạt tiền tối đa 200.000 baht (khoảng 152,6 triệu đồng). Như vậy, Aum bị xử mức cao nhất.

Nam diễn viên Art Pasut Ảnh: Thairath

Ngay sau phán quyết, Aum đăng bài trên trang cá nhân cho biết đã nộp phần tiền theo bản án, dù trước đó nhiều lần xin lỗi. Theo PPTV, Aum nhấn mạnh vụ việc chưa kết thúc vì còn 3 cấp xét xử. Ca sĩ nhận định bản án sơ thẩm nghiêng về phía nguyên đơn trong khi nhiều chi tiết liên quan trực tiếp đến mình nên sẽ kháng cáo để chứng minh thiện chí của bản thân.

Aum cũng cho biết sẽ tập trung vào vụ kiện ngược lại do chính anh làm nguyên đơn, liên quan hơn 100 bài đăng của Art. Theo The Thaiger, anh đòi Art bồi thường 50 triệu baht (khoảng 38 tỷ đồng). Hiện chưa có thông tin về kết quả vụ kiện này.

Trên Facebook, Art cảm ơn tòa án và người hâm mộ, cho rằng phán quyết đã trả lại công bằng cho anh sau nhiều lần bị bôi nhọ và mọi lời biện minh của bị đơn đều không thuyết phục. Nam diễn viên nói: “Tôi chưa từng vô ơn với bất kỳ ai”, Art viết.

Nguồn cơn của vụ kiện tụng

Art Pasut đóng vai chính trên truyền hình Thái Lan từ đầu những năm 2000, nổi tiếng với hình thể săn chắc và có biệt danh “công tử 6 múi”. Aum Erawat bước ra từ cuộc thi CU Singing, từng là ca sĩ của hãng đĩa RS, sau đó hành nghề bác sĩ và thường xuyên bình luận các vấn đề xã hội trên mạng.

Tối 26/5/2025, Aum đăng bài kể về một “nam chính cơ bắp” giấu tên. Theo lời kể, người này được một bậc tiền bối dìu dắt vào làng giải trí và cho vay tiền đặt cọc mua nhà không lấy lãi. Đến khi người tiền bối gặp khó khăn tài chính và hỏi vay lại, nam diễn viên từ chối, trong khi vẫn khoe cuộc sống sang trọng và phát tiền cho nhân viên trên mạng xã hội. Aum dùng các từ “vô ơn”, “đánh bóng hình ảnh” để mô tả người này.

Art Pasut và Aum Erawat. Ảnh: Thairath

Cho rằng các chi tiết đều trỏ vào mình, Art bình luận chất vấn trực tiếp. Anh bác bỏ chuyện vay tiền đặt cọc mua nhà và khẳng định vào nghề bằng năng lực của bản thân. Hai bên đáp trả qua lại gay gắt suốt nhiều ngày. Theo Naewna, sáng 27/5/2025, Aum đăng bài xin lỗi nhưng Art không dừng lại.

Ngày 4/6/2025, cả 2 cùng xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Theo The Thaiger, tại đây Aum nói bài đăng không nhắm vào Art, câu chuyện anh chỉ nghe lại từ người khác và không biết tên nam diễn viên. Art không chấp nhận lời giải thích này vì cho rằng bị gọi là kẻ vô ơn gây tổn hại nặng nề đến danh tiếng của mình.

Sau đó, 2 bên kiện nhau. Ngày 2/7/2026, Tòa án hình sự Thonburi thụ lý đơn kiện của Art.