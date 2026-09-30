Báo Guardian đưa tin lúc đang di chuyển qua không phận Jordan hôm nay (30/9), máy bay chở khách của hãng hàng không FlyDubai bất ngờ chuyển hướng sang Ảrập Xêút và phát đi 3 tín hiệu khẩn cấp. Trong đó, một tín hiệu cho thấy khả năng xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp.

Máy bay chở khách của hãng FlyDubai từ Dubai đến Israel đã đột ngột chuyển hướng, hạ độ cao và buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ảrập Xêút. Video: Flightradar24

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, khoảng 2 giờ sau khi cất cánh, máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp, bao gồm mã báo hiệu khả năng bị không tặc. Máy bay đã hạ độ cao đột ngột, giảm gần 4.900m chỉ trong vòng 2 phút. Lúc xảy ra sự cố, chiếc Boeing 737 này được cho đang chở 174 hành khách, trong đó có 27 trẻ em.

Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến hành các cuộc tham vấn an ninh khẩn cấp, Tel Aviv đã điều động máy bay chiến đấu vì lo ngại nguy cơ không tặc đối với chuyến bay chở hàng chục công dân Israel. Máy bay sau đó đã hạ cánh xuống sân bay Tabuk ở tây bắc Ảrập Xêút.

Hình ảnh máy bay chở khách FlyDubai sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk. Ảnh: Open Source Intel

Theo những bức ảnh được cho chụp sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống Tabuk, cú hạ độ cao đột ngột dường như đã làm hư hại phần đuôi máy bay.

Hãng hàng không FlyDubai xác nhận máy bay đã rơi vào trạng thái lao dốc nguy hiểm khi xảy ra một "vụ việc bạo lực”, nhưng toàn bộ hành khách đều an toàn khi máy bay đáp xuống Tabuk. Hãng cho biết một máy bay thay thế sẽ đưa các hành khách tiếp tục hành trình đến Israel.

Một hành khách chia sẻ với tờ Jerusalem Post rằng một phi công đã đâm đồng nghiệp và cố gắng đẩy người này ra khỏi buồng lái, khiến những hành khách người Israel khác phải lao vào khống chế kẻ tấn công khi máy bay bắt đầu lao xuống.

Truyền thông Israel đã đăng tải hình ảnh một hành khách có vết máu trên áo.

Cơ quan quản lý hàng không Ảrập Xêút thông báo toàn bộ hành khách đều an toàn, trong khi cơ trưởng và cơ phó của chuyến bay đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Không quân Israel đang chờ Ảrập Xêút cấp phép để đưa số hành khách bị mắc kẹt này trở về Israel.

Ban đầu, phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố việc chuyển hướng chuyến bay không phải do âm mưu không tặc. Tuy nhiên, nhà chức trách sau đó thông báo họ đang tiến hành điều tra vụ việc.

Truyền thông Israel dẫn lời các quan chức giấu tên tiết lộ họ đang xem xét liệu một trong các phi công có ý định đâm máy bay để tự sát hay không trước khi bị các thành viên phi hành đoàn ngăn lại. Các quan chức này cũng cho hay họ đang cân nhắc khả năng vụ việc là một âm mưu tấn công nhằm vào người Israel.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir đã hoãn chuyến thăm Mỹ dự kiến ​​vào tuần tới do sự cố này. Theo kế hoạch, ông sẽ có cuộc gặp với Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Hiện có nhiều thông tin trái chiều về diễn biến sự việc trên máy bay cũng như danh tính của các phi công. Theo đài truyền hình N12 của Israel, một trong hai phi công bị cáo buộc gây ra vụ tấn công trên máy bay là công dân Oman và mới làm việc cho FlyDubai chưa đầy một năm.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Israel Miri Regev đã yêu cầu FlyDubai dừng mọi chuyến bay đến Israel, đồng thời kêu gọi điều tra xem liệu Dubai có vi phạm thỏa thuận hàng không với Israel hay không. Thỏa thuận đó cấm phi công đến từ các quốc gia chưa bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel thực hiện các chuyến bay đến nước này.

Theo N12, các quan chức Israel cũng đang xem xét liệu phi công người Oman này có mang hai quốc tịch hay không. Nếu có, phi công được phép lên chuyến bay.