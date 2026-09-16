Hai quan chức Mỹ và một người am hiểu kế hoạch hôm 15/9 nói với báo Guardian rằng gói vũ khí này trị giá 2,8 tỷ USD, bao gồm 40.000 quả bom, chia làm hai loại là 20.000 bom MK-84 và 20.000 bom BLU-117.

Bom Mk-84. Ảnh: Không quân Mỹ

Quốc hội Mỹ đã được thông báo sơ bộ về thỏa thuận đang chờ phê duyệt này. Phần lớn chi phí sẽ được chi trả thông qua chương trình tài trợ quân sự nước ngoài, một cơ chế cho phép chuyển tiền thuế của người dân Mỹ cho Israel để nước này dùng chính số tiền đó mua lại vũ khí từ Mỹ.

Dự án bán vũ khí trên chỉ là bước đi mới nhất trong chuỗi các động thái của chính quyền Trump nhằm tăng cường năng lực quân sự cho Israel. Thỏa thuận dự kiến được công bố trong bối cảnh Israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế vì cuộc xung đột tại Dải Gaza đã khiến hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng và tàn phá nặng nề vùng lãnh thổ này.

Ngay khi trở lại nắm quyền ở Nhà Trắng vào năm 2025, ông Trump đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng chuyển giao một lô bom MK-84 cho Israel, do chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành vào năm 2024 vì lo ngại về khả năng xảy ra thương vong hàng loạt tại Gaza. Năm ngoái, chính quyền Trump đã bỏ qua quy trình xem xét thông thường của Quốc hội Mỹ để phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá gần 3 tỷ USD cho Israel, bao gồm hơn 35.500 quả bom loại này.

Sau đó, vào tháng 1 năm nay, Washington tiếp tục thông qua một loạt thương vụ bán vũ khí mới cho Israel, với tổng trị giá 6,67 tỷ USD.

Các loại bom nặng 900kg của Mỹ có nhiều biến thể. Một số được thiết kế để xuyên phá các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất, trong khi số khác phát nổ trên mặt đất và gây thiệt hại trên diện rộng.

Theo báo Washington Post, mặc dù quân đội Israel hiếm khi công bố chi tiết về các loại bom và pháo binh được sử dụng ở Gaza, nhưng các chuyên gia phân tích hình ảnh các cuộc tấn công và mảnh vỡ thu thập tại hiện trường tin các lực lượng Tel Aviv đã dùng những loại bom nặng gần 1 tấn do Mỹ sản xuất. Chúng nhắm vào mạng lưới đường hầm tình nghi được Phong trào Hồi giáo Hamas sử dụng ở Gaza, nhưng cũng gây thương vong cho người dân tại các khu vực đông dân cư.