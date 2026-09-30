Kalashnikov tuyên bố hệ thống Zveroboy được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng suốt ngày đêm trước các loại UAV trinh sát và tấn công. Trong số các mục tiêu mà hệ thống này nhắm tới, nhà sản xuất Nga đặc biệt liệt kê các loại UAV của Ukraine như Leleka, Liutyi, Bober và Hornet-XR.

Hệ thống phòng không Zveroboy trong một buổi giới thiệu tại Moscow. Ảnh: Kalashnikov

Báo Ukrainska Pravda trích dẫn lời đại diện công ty Kalashnikov cho biết: "Hệ thống bao gồm một trạm làm việc tự động tại cơ sở điều khiển mặt đất, hệ thống ngắm mục tiêu quang học, 3 ống phóng, bộ chuyển tiếp tín hiệu kỹ thuật số, khoang kỹ thuật chứa bảng phân phối và bộ chuyển mạch, la bàn gắn trên cột thu gọn cùng hệ thống radar”.

Một hệ thống Zveroboy được triển khai ngoài thực địa. Ảnh: Kalashnikov

Phương tiện tác chiến chủ lực của hệ thống là các UAV đánh chặn UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) đa cánh quạt, tốc độ cao, mang đầu đạn chuyên dụng và có tên gọi là Kraken. Mỗi ống phóng chứa 3 UAV đánh chặn, nâng tổng số UAV của hệ thống lên 9 chiếc Kraken.

Các UAV Kraken có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm. Phiên bản Kraken-N chuyên dụng cho ban đêm được trang bị thêm camera ảnh nhiệt.

Nhà sản xuất trình làng Zveroboy trong 2 phiên bản cố định và di động. Phiên bản di động được lắp đặt trên khung gầm xe bán tải sản xuất hàng loạt, giúp đơn giản hóa việc di chuyển và ngụy trang hệ thống.

Phiên bản hệ thống Zveroboy di động. Ảnh: Kalashnikov

Công ty Kalashnikov cũng khẳng định Zveroboy có thể tích hợp với các hệ thống giám sát và an ninh vành đai hiện có. Cho đến nay, Nga chưa công bố phạm vi phát hiện và tác chiến của hệ thống Zveroboy, tốc độ của UAV đánh chặn Kraken, trọng lượng đầu đạn hay các thông số kỹ thuật quan trọng

Trước đó, có thông tin cho biết Nga đã phát triển UAV đánh chặn Met, được thiết kế để đối phó với các UAV ở cự ly gần.

Vào tháng 6, tập đoàn Shvabe của Nga đã giới thiệu một hệ thống dẫn đường cho UAV đánh chặn nhằm vào các UAV tấn công của đối phương. Hệ thống này bao gồm một trạm quang - điện tử mặt đất, các UAV đánh chặn và trạm làm việc của người điều khiển.