Ảnh: Wikipedia

Theo Kyiv Post, phi công tử nạn là Thiếu tá Serhiy Bondar, sinh năm 1979. Nguyên nhân và hoàn cảnh vụ rơi máy bay đang được làm rõ. Được biết, phi công và chiến đấu cơ gặp nạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu.

Hiện, Không quân Ukraine vẫn chưa tiết lộ thông tin về địa điểm máy bay rơi hoặc nơi máy bay thực hiện nhiệm vụ.

Chiến đấu cơ MiG-29 là loại máy bay 2 động cơ, được thiết kế tại Liên Xô. Trước khi xung đột với Nga xảy ra, Ukraine sở hữu hàng chục chiếc MiG-29 nhưng mất một số trong hơn 3,5 năm giao tranh vừa qua. MiG-29 tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên nhiều mặt trận, không chỉ tấn công các mục tiêu mặt đất mà còn thường xuyên đánh chặn máy bay không người lái (UAV) Shahed của Nga trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

Ngày 29/6, một phi công Ukraine lái tiêm kích F-16 đã thiệt mạng trong một cuộc không kích quy mô lớn của Nga. Trung tá Maksym Ustymenko, 31 tuổi đã tử nạn sau khi tiêm kích do anh điều khiển bị hư hại trong một chiến dịch đánh chặn tên lửa và UAV của Nga.

Trong quá trình phòng thủ, anh Ustymenko, phi công hạng nhất của Ukraine, đã tiêu diệt 7 mục tiêu trên không của đối phương với chiếc F-16 của mình trước khi tiêm kích bị hư hại nghiêm trọng. Anh đã cố gắng lái tiêm kích ra khỏi khu vực đông dân cư nhưng không thể nhảy dù kịp thời.