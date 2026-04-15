Không gian điện ảnh được “xây dựng” từ thực địa

Một trong những yếu tố tạo nên khác biệt của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng nằm ở cách tiếp cận bối cảnh. Thay vì dựng cảnh trong studio, ê-kíp đưa toàn bộ quá trình ghi hình đến các khu vực tự nhiên như Tà Phình (Mộc Châu) và hang Dơi. Với địa hình phức tạp và điều kiện thời tiết đặc thù, những bối cảnh này tạo nên không gian điện ảnh giàu tính tạo hình, đồng thời mang lại dấu ấn thị giác riêng.

Việc ghi hình trong môi trường tự nhiên giúp tăng độ chân thực và mở rộng khả năng tạo hình. Những thung lũng mù sương, bề mặt đá gồ ghề hay các hốc sâu tự nhiên trở thành một phần của cấu trúc thị giác, góp phần định hình không khí u tối xuyên suốt Đồng thời, các biến động thời tiết như sương muối hay mực nước theo mùa mang lại hiệu ứng khó tái tạo bằng kỹ thuật nhân tạo.

Không dừng lại ở việc tận dụng cảnh quan sẵn có, theo tiết lộ từ nhà sản xuất, đoàn phim còn mở rộng không gian bằng cách xây dựng thêm các ngôi nhà kiên cố chỉ trong ba tuần, với khoảng 50% nhân lực là người dân bản địa. Cách làm này không chỉ phục vụ sản xuất mà còn tái hiện chân thực một cộng đồng có đời sống cụ thể và đặc trưng văn hóa riêng, nơi bối cảnh không chỉ là nền mà còn đóng vai trò như một “nhân vật” trong câu chuyện.

Nhịp kể “slow-burn” và ngôn ngữ hình ảnh tiết chế

Khác với nhiều tác phẩm kinh dị nội địa dựa vào yếu tố giật mình tức thời, Phí Phông lựa chọn nhịp kể “slow-burn” chậm rãi hơn. Nỗi sợ không xuất hiện ngay mà được nuôi dưỡng xuyên suốt qua không khí, ánh sáng và diễn biến tâm lý, tạo cảm giác ám ảnh âm ỉ thay vì bùng nổ nhất thời.

Về mặt hình ảnh, phim sử dụng tông màu lạnh kết hợp ánh sáng hạn chế để tái hiện không khí u tối vùng cao. Các nguồn sáng tự nhiên như lửa, ánh nắng xuyên khe đá hay bề mặt địa hình được tận dụng, tạo nên tổng thể thị giác nhất quán và duy trì trạng thái căng thẳng xuyên suốt, hạn chế cảm giác “dàn dựng” thường thấy.

Ở khía cạnh kỹ thuật, ê-kíp lựa chọn hướng tiếp cận tiết chế khi xử lý hiệu ứng hình ảnh. Kỹ xảo được sử dụng ở mức vừa đủ, tập trung vào việc hòa vào mạch kể thay vì phô diễn, từ đó tránh cảm giác “lộ kỹ xảo” hay làm gián đoạn trải nghiệm. Việc kết hợp giữa hóa trang thực tế, đạo cụ được chuẩn bị kỹ lưỡng và xử lý hậu kỳ có kiểm soát giúp hình ảnh trên màn ảnh giữ được độ chân thực, đồng thời duy trì sự liền mạch trong cảm nhận của khán giả.

Từ chất liệu dân gian đến tham vọng thị trường

Phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Phí Phông” - một dạng thực thể hút máu tồn tại trong đời sống dân gian vùng núi phía Bắc. Tuy nhiên, thay vì xây dựng theo hướng đối đầu trực diện, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng khai thác yếu tố “ẩn mình” của thực thể này. Nhân vật Phí Phông không dễ nhận diện, có thể tồn tại xen lẫn trong cộng đồng, tạo nên trạng thái nghi hoặc xuyên suốt.

Cách tiếp cận này mở rộng lớp nghĩa, khi nỗi sợ không chỉ đến từ yếu tố siêu nhiên mà còn từ chính con người. Các câu hỏi về niềm tin, sự nghi ngờ và lựa chọn trong hoàn cảnh cực đoan được đặt ra liên tục, khiến yếu tố kinh dị trở thành lớp vỏ cho câu chuyện tâm lý.

Song song đó, sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Đoàn Minh Anh, Diệp Bảo Ngọc và sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan đã góp phần nâng đỡ toàn bộ phần nội dung, với khả năng xử lý tâm lý đa tầng giúp nhân vật trở thành điểm tựa cảm xúc, qua đó gia tăng chiều sâu cho tác phẩm.

Bên cạnh nội dung, chiến lược phát hành cũng cho thấy sự thay đổi trong tư duy làm phim. Việc tổ chức showcase tại Hong Kong Filmart trước khi công chiếu trong nước, cùng hoạt động bán bản quyền cho thị trường quốc tế, thể hiện nỗ lực đưa phim Việt ra ngoài phạm vi nội địa.

Ở góc độ tổng thể, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng không chỉ dừng ở một tác phẩm kinh dị giải trí, mà cho thấy bước tiến rõ rệt của dòng phim kinh dị Việt theo hướng đầu tư bài bản, chú trọng trải nghiệm. Quan trọng hơn, phim mở ra lớp nghĩa sâu hơn về con người - nơi nỗi sợ bắt nguồn từ chính nội tại và những lựa chọn trong hoàn cảnh giới hạn.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng có những suất chiếu sớm từ 18h ngày 16/4/2026 tại các rạp trên toàn quốc.

Bích Đào