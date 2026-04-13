Hẹn em ngày nhật thực vẫn duy trì sức nóng ở phòng vé khi liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu bất chấp sự xuất hiện của nhiều phim mới. Theo Box Office Vietnam, tính tới sáng 13/4, Hẹn em ngày nhật thực đã thu 98,5 tỷ đồng và được dự báo sẽ gia nhập câu lạc bộ phim 100 tỷ trong hôm nay.

Chia sẻ với VietNamNet cuối tuần qua khi đi cinetour tại Hà Nội, đạo diễn Lê Thiện Viễn nói anh bất ngờ khi bộ phim được công chúng đón nhận và có được mức doanh thu lớn hơn kỳ vọng. Đạo diễn Hẹn em ngày nhật thực nói với doanh thu hiện tại, phim đã có lãi. Anh không tiếc vì đã bán cả căn chung cư để lấy tiền làm phim và vui vì tác phẩm của mình tuy doanh thu không tăng sốc nhưng duy trì sức hút phòng vé nhiều tuần. Đây cũng có thể coi là bất ngờ của phòng vé năm nay dù không có ngôi sao phòng vé.

Sau khi làm mưa làm gió ở phòng vé Hàn Quốc hút hơn 16 triệu khán giả ra rạp, Dưới bóng Điện Hạ (The King’s Warden) tiếp tục công chiếu tại Việt Nam ngày 10/4.

Dựa trên một sự kiện lịch sử có thật tại Hàn Quốc ở thế kỷ 15 kết hợp với câu chuyện cảm động về tình người, bộ phim lấy nước mắt người xem nhờ màn hóa thân xuất thần của dàn diễn viên thực lực, trong đó nổi bật là diễn viên gạo cội Yoo Hai Jin và idol Kpop Park Ji Hoon. Tuy nhiên, phim chỉ đứng thứ 2 phòng vé cuối tuần qua và hiện mới thu về hơn 5 tỷ đồng tại rạp Việt.

Trong khi đó, phim kinh dị của điện ảnh Thái Lan Ta Khon: Quỷ đội lốt người ra rạp cuối tuần qua chỉ đứng thứ 3 phòng vé với hơn 2,5 tỷ đồng. Trò chơi của quỷ 2 về thứ 4 với hơn 1,6 tỷ đồng. Hoạt hình Nhật Bản Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki chiếu sớm và giành vị trí thứ 5 phòng vé với chưa đầy 1 tỷ đồng.

Cuối tuần này dự báo phòng vé sẽ có sự xáo trộn lớn khi phim kinh dị 18+ Phí phông với sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh, Diệp Bảo Ngọc, NSƯT Quốc Tuấn... ra rạp.

