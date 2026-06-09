Trong Phía bên kia thành phố tập 8 lên sóng tối nay, 9/6, mới sáng đầu ngày Khuê (Thái Vũ) và Cương (Võ Hoài Vũ) đã chứng kiến vụ xích mích giữa Thái và Tiến. Lý do là cốc nước trên tay Tiến đổ vào chiếc áo đồng phục của Thái. Thái cho rằng Tiến bất cẩn nên làm đổ còn Tiến cương quyết khẳng định Thái tự va vào cốc nước trên tay mình nên mới bị như thế. Cương đứng ra giảng hoà và đề nghị 2 bên xin lỗi nhau.

Ở diễn biến khác, sau khi bị mất mặt trên lớp vì cây kẹo tặng Lan, Cương tuyên bố không hợp làm bạn với Lan. Cương cũng không cố giấu xuất thân của mình cũng như việc mẹ anh là công nhân dọn rác. Dù vậy khi biết Lan để ý đến mình, Cương lại xao xuyến, cho rằng theo thời gian rồi anh cũng bị mình hấp dẫn.

Trong khi đó, TS. Nhung (Thuỳ Dương) - mẹ của Lan rất không hài lòng khi con gái chỉ được 8 điểm khảo sát môn Toán. Lan (Tú Quyên) nói 8 điểm là cao vì hơn nửa lớp chỉ được điểm dưới trung bình. Tuy vậy, mẹ cô lại mang điểm của Khuê - người học giỏi nhất lớp, để so sánh với con gái. Lan nói điểm tiếng Anh của mình cao nhất lớp nhưng mẹ lại không khen mà chỉ nhìn vào điểm yếu của cô để đánh giá. "Điểm Toán của anh con lúc nào cũng cao nhất lớp còn điểm Tiếng Anh lúc nào cũng là điểm tuyệt đối. Con không cần phải học ai cả, con chỉ cần học anh con là đủ rồi", bà Nhung nói.

Lan để ý tới Cương? Lan sẽ trả lời mẹ ra sao? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 8 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.