Trong Phía bên kia thành phố tập 9 lên sóng tối nay, 10/6, em gái Cương (Ali Thục Phương) mách với Khuê (Thái Vũ) việc anh trai đi phụ mẹ quét rác nhưng lại mặc bộ đồ bảnh nhất nên cảm thấy rất bất thường. Hoá ra mục đích của Cương (Võ Hoài Vũ) là đi quét rác ở gần nhà Lan (Tú Quyên) để gặp cô.

Ở diễn biến khác, một bài viết trên báo trường có nội dung nghi vấn nữ sinh có tên T.L trộm báo cáo khoa học của Khuê được lan truyền rất nhanh trong trường. Ai cũng nhìn Lan bằng con mắt tò mò, phán xét và cho rằng cô chính là nhân vật mà bài báo nhắc tới. Thậm chí cô bạn cùng lớp còn gọi Lan là "đồ trộm cắp".

Thấy Lan bị sỉ nhục giữa lớp, Thái đứng ra bênh vực Lan, cho rằng bài báo chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên Lan khẳng định chắc nịch mình không ăn trộm. Trong khi đó, Cương đã nhanh chóng chụp mũ, cho rằng bạn thân chính là người đứng sau chuyện này.

"Tao quá thất vọng không nghĩ mày là người như thế. Mày nghi ngờ người ta thì phải đi hỏi, đây mày lại làm trò đấy. Tao biết mày không thích nó nhưng không nên làm như thế. Như thế là đang bắt nạt đấy Khuê ạ! Chỉ tao với mày biết chuyện đó, mày không làm thì tao làm chắc. Như thế là hèn", Cương nói. Khuê đáp: "Tao cũng quá thất vọng vì mày, chỉ vì một đứa con gái mà mày dám nghi ngờ, xúc phạm tao. Mày nghĩ lại xem, có đáng không?".

Ai là thủ phạm tố Lan? Tình bạn giữa Khuê và Cương có giữ được? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 9 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.