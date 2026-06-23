Trong Phía bên kia thành phố tập 18 lên sóng tối nay, 23/6, mẹ của Lan (Thuỳ Dương) thắc mắc vì không phải sinh nhật nhưng con gái nhận được rất nhiều quà. Tuy nhiên khi bị gặng hỏi, Lan (Tú Quyên) nói đó là quà do các bạn ở trường cũ tặng chứ không phải là bữa tiệc sinh nhật giả mà cô tạo ra để gây mâu thuẫn giữa Khuê và Cương. Bà không bằng lòng vì có chuyện gì Lan chỉ tâm sự với bố và anh, coi mình như người vô hình trong nhà.

Ở diễn biến khác, Khuê (Thái Vũ) vẫn giận nên tìm cách để không phải nói chuyện với Cương (Võ Hoài Vũ). Cương muốn làm lành nên đứng dậy kéo tai nghe của Khuê ra, đề nghị cậu bạn xem giúp bài. Tuy nhiên, đáp lại, Khuê hất tay bạn thân và quát lớn: "Đừng động vào người tao" trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Lan ngồi gần đó thấy đôi bạn thân mâu thuẫn nên cười đắc ý.

Trong khi đó, cậu bạn trong nhóm tìm cách nói chuyện với Khuê để gỡ rối cho đôi bạn. Cậu bạn nhận định từ lúc Lan vào nhóm, nội bộ lục đục hẳn. Người này cũng nhận thấy Lan có thái độ khác lạ khi Khuê và Cương xích mích. Đáng lẽ Lan phải đứng lên can thì cô nàng lại cười thoả mãn, để Thái lên mặt với Cương. "Tao thắc mắc không biết nó âm mưu gì, như kiểu nó muốn chia rẽ hai đứa mày".

Liệu Khuê có nhận ra âm mưu của Lan? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 18 lên sóng VTV1 vào 21h tối nay.

Ảnh, clip: Tư liệu