Trong Phía bên kia thành phố tập 15 lên sóng tối nay, 18/6, bà Phúc (Khánh Linh) dặn hai con từ giờ nếu có bất cứ ai nói gì bỏ ngoài tai hết, còn nếu chúng cố tình nói ra những lời rác rưởi coi như đó là những thùng rác hôi thối.

Ở diễn biến khác, cả Cương (Võ Hoài Vũ) và Thái đều bị phạt dọn dẹp nhà vệ sinh của trường. Trong khi Cương dễ dàng thực hiện nhiệm vụ thì công tử nhà giàu không thể chịu được công việc này và định chạy trốn nhưng bị cậu bạn ngăn lại, yêu cầu tiếp tục hình phạt. Khi hai bên còn mải tranh cãi thì lớp trưởng Mai Hiên xuất hiện, đề nghị Thái tiếp tục công việc nếu không sẽ gọi điện cho thầy chủ nhiệm để cho Thái làm thêm một buổi nữa.

Trong lúc đi dã ngoại cùng Lan (Tú Quyên), mặt Khuê (Thái Vũ) biến sắc khi tình cờ thấy được bức ảnh cô chụp cùng người anh trai đã mất trên điện thoại. Chắc chắn Khuê có liên quan hay biết bí mật gì đó về cái chết của anh trai Lan. Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 15 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.

Đời thực của diễn viên sinh năm 2005 gây bức xúc vì vai tiểu tam trên phim VTV Diễn viên Thanh Tâm - sinh viên năm thứ 3 ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội đang khiến khán giả bức xúc vì vai tiểu tam trong phim VTV "Dưới ô cửa sáng đèn".