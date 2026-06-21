Trong Phía bên kia thành phố tập 17 lên sóng tối 22/6, sau khi nói cho nhau biết sự thật về anh trai của Lan, Khuê (Thái Vũ) nói Cương (Võ Hoài Vũ) nếu đã không thú nhận được với Lan (Tú Quyên) thì nên nghỉ chơi với cô. Cương dù không thích đề xuất này nhưng phải miễn cưỡng đồng ý.

Trong khi đó, bà Phúc (Khánh Linh) gặng hỏi con trai lý do đôi bạn thân thường xuyên ra bãi sông chơi giữa trưa nắng nóng khiến Khuê bị ốm. Thấy Cương bị mắng, Khuê nhận lỗi do mình. Bà Xuân (Huyền Sâm) thắc mắc vì sao con trai ngủ mơ mà vẫn luôn miệng nói "tàu đến".

Ở diễn biến khác, Cương cố tình tránh mặt Lan và cô bạn không khó khăn để nhận ra điều này. Tuy vậy, Cương phủ nhận và bất ngờ khi cô bạn mời đến sinh nhật. "Cậu là bạn thân nhất của tớ nên cậu đến nhé", Lan nói. Cương không thể chối từ, đáp lại Lan hôn lên má Cương để bày tỏ tình cảm.

Khi Cương đang chuẩn bị đến tiệc sinh nhật thì nhận được tin nhắn của Khuê. Khuê nói cần phải kể cho Lan biết sự thật vì không thể giấu mãi. Cương nhắn Khuê chờ mình nhưng kết quả là cậu bạn lại tới tiệc sinh nhật của Lan.

Vì Lan, Cương phản bội Khuê? Lan bày ra màn kịch để vạch trần Cương? Khuê trả lời mẹ thế nào? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 17 lên sóng 21h tối 22/6 trên VTV1.

Phản ứng của vợ NSƯT Hồ Phong 'Lửa trắng' khi chồng có cảnh nóng với bạn diễn kém tuổi Bình luận của vợ NSƯT Hồ Phong khi chồng đăng tải cảnh phim "nóng mắt" giữa anh và bạn diễn kém hàng chục tuổi trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" khiến nhiều người bất ngờ.