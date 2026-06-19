Trong Phía bên kia thành phố tập 16 lên sóng tối nay, 19/6, khi biết được sự thật về Lan (Tú Quyên), Khuê (Thái Vũ) thay đổi hoàn toàn thái độ với cô bạn. Đến lớp, thay vì đáp lại lời hỏi han của Lan, Khuê lập tức chụp tai nghe và tập trung làm bài để tránh nói chuyện với bạn. Sau đó, Khuê thông báo với Cương (Võ Hoài Vũ) không muốn học chung nhóm với Lan nữa.

Cương không chấp nhận, cho rằng lý do chính là Khuê ghét Lan và việc đuổi Lan khỏi nhóm cần lấy ý kiến của tất cả mọi người. Tuy nhiên, Khuê đáp nếu mọi người không đồng ý thì người rời nhóm sẽ là mình.

Sự việc khiến mối quan hệ của Cương và Thái trở nên căng thẳng. Cương cho rằng Khuê trẻ con và ích kỷ nhưng Cương khẳng định làm như vậy là để bảo vệ cậu bạn thân. Khi Cương cố gặng hỏi lý do, Khuê nói ra sự thật về anh trai Tuyết Lan. Đó chính là chàng trai ở bên kia thành phố từng bắt nạt Khuê mà Cương đã đứng ra bảo vệ. Cương sốc hơn khi biết anh trai Tuyết Lan đã chết.

Hoá ra anh trai Tuyết Lan từng căm hận Khuê vì mẹ mình luôn lấy Khuê ra làm hình mẫu để so sánh với mình. Cả hai từng cãi nhau nảy lửa trên cầu lúc đi học về và đây chính là nguồn cơn dẫn tới bi kịch sau này. Bi kịch của anh trai Tuyết Lan xảy ra thế nào? Cương có liên quan đến cái chết của anh trai Tuyết Lan? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 16 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.

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