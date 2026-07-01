Trong Phía bên kia thành phố tập 24 lên sóng tối 1/7, vì Cương (Võ Hoài Vũ) muốn nghỉ học và không còn cách nào thuyết phục con đi học trở lại, mẹ Phúc (Khánh Linh) một lần nữa phải sang nhà thưa chuyện với mẹ Xuân (Huyền Sâm) về tình hình hiện tại của Cương. Giờ đây chỉ có Khuê (Thái Vũ) mới có thể khuyên nhủ, thuyết phục Cương đi học trở lại.

Nghe tin, Khuê đã tới vựa đồng nát nơi Cương đang làm việc. "Mày định bỏ học hẳn à? Mày không thương mẹ à?", Khuê hỏi. Cương nói giờ cậu đã biết thương mẹ và muốn đi kiếm tiền đỡ đần cho bà Phúc. "Mày chẳng hiểu gì về mẹ mày cả. Mày biết điều mẹ mày mong muốn nhất lúc này là gì không? Là mày quay lại học để còn thi tốt nghiệp nữa. Đấy là báo hiếu cho mẹ mày đấy! Mày đừng để mẹ đi nhờ hết người này đến người kia để khuyên nhủ mày nữa. Mày ghét phải quỵ luỵ lắm còn gì. Nếu mày tiếp tục để mẹ mày phải lo lắng nữa thì mày chẳng đáng mặt đàn ông", Khuê tiếp tục.

Trong khi đó, Khuê quay trở lại lớp học nhưng chấn thương vùng đầu đã khiến ‘thiên tài toán học’ của lớp không thể giữ phong độ như trước, đến một bài toán đơn giản Khuê cũng không giải nổi cho bạn khiến cả lớp xôn xao. Còn Lan (Tú Quyên) bị tẩy chay ở lớp và chỉ còn Thái vẫn muốn tiếp chuyện với cô.

Cương có nghe lời Khuê trở lại lớp học? Khuê đối diện với cú sốc ở lớp ra sao? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 24 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.

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