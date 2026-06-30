Trong Phía bên kia thành phố tập 23 lên sóng tối 30/6, Tiến chất vấn Lan (Tú Quyên) sao không đến thăm Khuê (Thái Vũ) và cũng không tìm Cương (Võ Hoài Vũ) để nói chuyện trong khi họ từng là một nhóm rất vui. Lan nói đó là sai lầm của mình. Ngay lập tức Tiến chất vấn Lan: "Vậy nên cậu mới tìm cách chia rẽ Cương và Khuê đúng không?".

Bà Phúc (Khánh Linh) khuyên con trai cố gắng học nốt lớp 12 để lấy bằng rồi học nghề cơ khí. Cương nói giờ chắc cậu cũng không học được nữa và cho rằng Khuê sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. "Kể cả bây giờ có gặp nó con cũng chẳng mặt mũi nào nữa", Cương nói. Bà Phúc tin Khuê sẽ tha thứ cho Cương nhưng cậu phải chờ để lấy lại niềm tin của Khuê.

Trong khi đó, Lan gặp lại Cương ở bãi sông và cảm thấy hối hận khi biết bạn rơi vào tình cảnh bi đát. Lan nói rất thương Cương và Khuê nhưng cho rằng mình có lý do để hành động như vậy. "Tớ hiểu lý do cậu không đến bệnh viện gặp Khuê, lý do cậu không đi tìm tôi. Mẹ cậu nói đúng, cậu không nên chơi với một đứa thất bại và hư hỏng như tôi. Bây giờ tôi có thể phải đi tù nên cậu đừng dính dáng gì đến tôi nữa. Tất cả là tại tôi, tại vì tôi ngu. Chính tôi đã phá vỡ tình bạn giữa tôi và Khuê bao nhiêu năm trời. Tôi hối hận lắm. Tôi ước cậu chưa từng xuất hiện".

Ở diễn biến khác, mẹ con Khuê gặp lại mẹ con Cương ở trụ sở công an, cả 2 bên đều có buổi làm việc với cảnh sát điều tra để lấy lời khai. Mẹ Xuân rất bức xúc khi nghe Cương nói Khuê mới là người ra tay trước và cho rằng đây là lời vu khống. Mẹ Xuân cho rằng mẹ con Cương lợi dụng lúc Khuê mất trí nhớ để đổ tội cho con trai mình.

Mẹ con Cương sẽ làm gì để minh oan cho mình? Lan sẽ hành động để hoá giải mọi hiểu lầm giữa hai gia đình Cương và Khuê? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 23 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.

Biên kịch 'Phía bên kia thành phố': Chúng tôi không cố tình tạo drama để gây sốc Biên kịch Trịnh Đan Phượng của phim "Phía bên kia thành phố" phản hồi VietNamNet trước những nhận xét tiêu cực về các nhân vật và tình huống ngập thù hận trong các tập phim gây tranh luận mạnh trên mạng xã hội những ngày gần đây.