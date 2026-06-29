Trong Phía bên kia thành phố tập 22 lên sóng tối 29/6, bác sĩ thông báo Khuê (Thái Vũ) đã có dấu hiệu hồi tỉnh, các phản xạ thần kinh đã đáp ứng trở lại khiến bà Xuân (Huyền Sâm) mừng rơi nước mắt. Cương (Võ Hoài Vũ) nghe tin cũng mừng rỡ vô cùng nhưng vẫn chỉ biết đứng từ xa khóc nức nở vì hạnh phúc dù rất muốn nhìn thấy bạn thân.

Trong khi đó, Cương trở lại trường học và bị coi như tội phạm. Cương không thể tránh khỏi những ánh mắt soi xét, những lời miệt thị từ đám bạn xấu, đặc biệt là từ nhóm của Thái. Tuy nhiên bất ngờ nhất là lúc này Tiến đã đứng ra bảo vệ Cương.

Ở diễn biến khác, một cuộc họp đã diễn ra giữa ban giám hiệu nhà trường và ban phụ huynh lớp để xử lý trường hợp của Cương. Bố của Thái gay gắt và xúc phạm Cương khiến bà Phúc (Khánh Linh) phải lên tiếng, cho rằng con mình không phải là kẻ hư hỏng mà chỉ đứng ra bênh vực các bạn bị bắt nạt cũng như sử dụng vũ lực vào lý do chính đáng.

Thầy giáo cũng phân tích thấu đáo nguyên nhân dẫn đến vụ việc đáng tiếc của Khuê và Cương và cho rằng Cương không đáng bị đuổi học, bị xa lánh và bị miệt thị như vậy. Tuy nhiên, mẹ của Tuyết Lan (Thuỳ Dương) đồng tình với ý kiến của bố Thái cho rằng không thể dung túng hành vi bạo lực trong nhà trường.

Liệu Cương có bị đuổi học? Khuê có tỉnh lại? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 22 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.

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