Trong Phía bên kia thành phố tập 3 lên sóng tối nay, 29/5, Khuê (Thái Vũ) là ngôi sao toán học của lớp, luôn giơ tay xung phong giải các bài toán khó. Tuy nhiên, thầy giáo lại muốn mời một ngôi sao mới và Lan (Tú Quyên) - cô bạn mới vào lớp - xung phong xin lên bảng giải toán cùng Khuê xem ai giải đúng và nhanh hơn. Điều này khiến Khuê vô cùng ngỡ ngàng.

Trong khi đó, Cương (Võ Hoài Vũ) muốn làm quen với Lan nhưng không biết nói gì với cô bạn mới bởi dốt đặc môn toán. Cương tìm cách gây sự chú ý của Tuyết Lan nhưng nào ngờ chưa kịp nói câu nào thì Thái - kẻ thù không đợi trời chung trong lớp xuất hiện phá game. Cương hả hê khi thấy Thái mua nước cho Lan nhưng bị cô nàng từ chối thẳng thừng.

Ở diễn biến khác, mẹ của Lan (Thuỳ Dương) chấn chỉnh con gái khi đón Lan đi học về. Nhung nói anh của Lan mất rồi nên cô muốn con gái phải cố gắng. "Con sẽ làm đúng ý của mẹ nhưng con xin mẹ đừng lấy anh ra làm áp lực cho con nữa. Anh con mất rồi, mẹ để cho anh con yên đi", Lan nói.

Cương sẽ làm gì để tiếp cận Lan? Khuê hay Lan sẽ giải toán nhanh hơn?