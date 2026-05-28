Trong Phía bên kia thành phố tập 2 lên sóng tối nay, 28/5, bố Thái ngưỡng mộ Khuê (Thái Vũ) và muốn cậu làm gia sư môn Toán cho con trai. Ông nhiệt tình mời Khuê vào nhà chơi mà không biết cậu có hiềm khích con mình. Tuy nhiên Khuê từ chối và ra về khi giao đồ giặt là mà không dám ho he gì.

Người duy nhất Khuê có thế nói mà chẳng ngại, đùa mà chẳng sợ đó chính là Cương (Võ Hoài Vũ). Khuê luôn thúc giục bạn học vì năm cuối cấp mà Cương chỉ mải chơi game. Thậm chí Khuê còn đưa sách vở của mình cho bạn học.

Cũng chính vì Cương là người bạn đặc biệt của Khuê và ngược lại nên Cương chẳng ngại ngần đứng ra bênh vực bạn ở mọi nơi, mọi lúc. Có lẽ vì vậy mà Cương và mẹ (Khánh Linh) cùng giỏ hoa quả có mặt trước cửa nhà Thái để xin tha thứ. Song đáp lại thiện ý của mẹ con Cương là thái độ vô cùng khó chịu của mẹ Thái. Bà không chấp nhận lời xin lỗi, đề nghị mẹ con Cương lên ban giám hiệu giải quyết. Cương rất bực khi thấy mẹ mình phải quỵ luỵ mẹ Thái.

Cương sẽ làm gì? Mẹ Thái có đồng ý giảng hoà? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 2 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.