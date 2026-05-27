Phía bên kia thành phố xoay quanh Cương (Võ Hoài Vũ) và Khuê (Thái Vũ) - đôi bạn thân lớn lên ở một khu phố lao động ven đô. Cương ngổ ngáo, ham chơi, lười học nhưng nghĩa khí, luôn sẵn sàng dùng nắm đấm để bảo vệ bạn. Khuê lại học giỏi, ngoan ngoãn nhưng nhút nhát, khép kín và thường xuyên trở thành mục tiêu của sự cô lập, đố kỵ. Cương và Khuê tưởng như trái ngược ấy lại nương tựa, bù đắp cho nhau những thiếu hụt trong hành trình trưởng thành.

Sự xuất hiện của Tuyết Lan (Tú Quyên) - cô bạn mới chuyển đến từ phía bên kia thành phố khiến thế giới tưởng như bền chặt của Cương và Khuê bắt đầu xáo trộn. Tuyết Lan không chỉ mang đến những rung động đầu đời trong sáng mà còn là mắt xích mở ra một quá khứ đau đớn. Từ những hiểu lầm, tổn thương và bí mật liên quan đến cái chết của người anh trai, tình bạn của 3 đứa trẻ bị đẩy vào vòng xoáy chia rẽ, thù hận và những lựa chọn sai lầm. Sau biến cố, cuộc đời Cương và Khuê đã rẽ thành 2 hướng.

Trong Phía bên kia thành phố tập 1 lên sóng tối nay, 27/5, Khuê và Cương là đôi bạn thân học cùng lớp. Cả hai đều không có bố nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Khuê học giỏi có phần nhút nhát còn Cương mải chơi, ngỗ nghịch. Tuy nhiên, cả hai luôn nghĩ cho nhau. Cương là người bảo vệ Khuê khi ở trường, đặc biệt trước người bạn cùng lớp luôn lấy mặc cảm không cha của Khuê ra để trêu ghẹo. Cương quyết tâm tìm đến tận nhà kẻ đã sỉ nhục bạn để đòi lại công bằng cho Khuê.

Cương sẽ làm gì để lấy lại công bằng cho Khuê? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 1 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.