Trong Phía bên kia thành phố tập 6 lên sóng tối nay, 4/6, Cương (Võ Hoài Vũ) vẫn có vẻ cay cú dù Khuê (Thái Vũ) đã xin lỗi và cho rằng người bạn thân cần xin lỗi là Lan (Tú Quyên) chứ không phải mình. Khuê không đồng ý và nói có quyền không cho Lan học chung nhóm với mình. Khuê cho rằng vì Cương thích Lan nên ấm ức và đừng bắt Khuê phải đối xử tốt với Lan bởi họ chưa phải là bạn.

"Tao nhắc mày, nó không phải là loại đơn giản đâu. Nó muốn chơi với tao là để lợi dụng giờ nó lại đá qua mày, chắc chắn mày đang có giá trị lợi dụng với nó. Tao không tin một đứa gian lận", Khuê cảnh báo. Tuy nhiên, Cương một mặc khẳng định Lan không phải người như thế, đồng thời cho rằng Khuê chưa phải là nhất.

Ở diễn biến khác, Cương mua kẹo tặng Lan vì lầm tưởng cô nàng có cảm tình với mình sau buổi trốn học đi chơi riêng hôm trước. Tuy nhiên Cương ngay lập tức bị dội gáo nước lạnh khi Lan nói không thích kẹo rồi trả lại. Lan nói việc cô trốn học đi chơi với Cương không có nghĩa họ là bạn thân. Lan giải thích đúng lúc mình muốn nghỉ học thì Cương rủ đi chơi nên đi luôn, tất cả chỉ có thế nên mọi chuyện vẫn như cũ.

Trong khi đó, Thái vẫn liên tục xách mé xuất thân nhà nghèo của Cương và Khuê. Quá sức chịu đựng trước thái độ của bạn cùng lớp, Cương định lấy ghế đánh Thái giữa lớp nhưng Khuê đột ngột can thiệp khiến cậu trở thành mục tiêu trả thù của đám bạn hư hỏng.

Cương sẽ làm gì để bảo vệ Khuê? Lan thực chất là người thế nào? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 6 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.