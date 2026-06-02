Trong Phía bên kia thành phố tập 4 lên sóng tối nay, 2/6, Lan (Tú Quyên) muốn mượn vở của Khuê (Thái Vũ) để xem lại bài cũ nhưng có vẻ ‘ngôi sao toán học’ của lớp không mấy thiện chí bất chấp sự nhiệt tình thái quá của Cương (Võ Hoài Vũ). Thái nhân cơ hội này để tiếp cận lấy lòng Lan và ‘dìm’ Khuê trước mặt cô bằng cách tiếp tục lôi chuyện Khuê là con hoang ra để kể lể.

Trong khi đó, sau khi tìm hiểu thông tin về người bạn mới chuyển tới lớp, Khuê tức tốc chạy sang nói cho Cương (Võ Hoài Vũ) về phát hiện mới của mình. Khuê khẳng định Lan chính là kẻ gian lận trong cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp thành phố năm ngoái. Khuê nói nội dung bài nghiên cứu được giải của Lan giống hệt bài nghiên cứu đã bị đánh cắp của mình. Do vậy Khuê cho rằng Lan là người đã lấy trộm bài của mình để đem đi nộp.

Ở diễn biến khác, Lan tâm sự với bố (Minh Tiệp) về nỗi đau cô phải chịu đựng vì cái chết của anh trai. Lan cho rằng nếu người chết là mình thì mẹ (Thuỳ Dương) sẽ đỡ đau lòng hơn. Bố Lan an ủi con gái, nói hai anh em cô là những đứa con tuyệt vời nhất, không ai có thể thay thế được.

Lan có đúng là thủ phạm trộm bài của Khuê? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 4 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.