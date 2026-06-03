Trong Phía bên kia thành phố tập 5 lên sóng tối nay, 3/6, Lan (Tú Quyên) có vẻ khó chịu vì luôn bị mẹ giám sát. Cô bé không thoải mái khi hàng ngày được mẹ lái xe đưa đi học. Song bà Nhung (Thùy Dương) nói mình không yên tâm về con gái là có lý do.

Trong khi đó, Cương (Võ Hoài Vũ) lao xe đạp từ trong ngõ ra và vô tình đụng với xe ô tô của mẹ Lan. Cương đang định bắt đền thì thấy Lan bước xuống xe nên thái độ thay đổi hẳn.

Cương nói vì là người quen nên xí xóa mà không bắt đền nhưng bà Nhung (Thùy Dương) hắng giọng nói đây là lỗi của Cương vì đi từ trong ngõ ra mà không quan sát. Bà Nhung nói vì là lần đầu nên bỏ qua, nếu thấy Cương còn tái phạm sẽ báo cáo lên nhà trường.

Ở diễn biến khác, cô bạn ngồi bàn sau hất cuốn sách trên bàn Lan xuống đất sau khi đá xéo vài câu khó nghe. Lan rất bực nên đứng lên quắc mắt hắng giọng quát: "Nhặt sách lên cho tôi". Chứng kiến thái độ của Lan, Cương rất bất ngờ.

Cương một lần nữa đứng ra bảo vệ Khuê (Thái Vũ) trước Thái vì bạn thân liên tục bị bắt nạt. Theo phân tích của cậu bạn cùng lớp thì Thái thích Lan mà Lan lại thích Khuê nên Thái càng cay cú và kiếm cớ gây sự. Khuê giải thích rằng Lan chỉ tìm mình để hỏi bài chứ cả hai không có tình cảm gì nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy Lan và Khuê đang để ý nhau.

Có đúng Khuê và Lan thích nhau? Lan sẽ xử lý cô bạn khó ưa thế nào? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 5 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.