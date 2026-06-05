Trong Phía bên kia thành phố tập 7 lên sóng tối nay, 5/6, Khuê (Thái Vũ) không muốn Cương (Võ Hoài Vũ) đánh nhau nữa và buột miệng nói ra đã có chuyện vào mùa hè năm ngoái mà cậu vẫn giấu bạn thân lâu nay. Khi Cương hỏi đã có chuyện gì thì Khuê gạt đi.

Trong khi đó, Thái có vẻ hả hê vì Lan (Tú Quyên) đã cho Cương một vố đau khi khước từ tình cảm với đối thủ. Tuy nhiên Lan khẳng định không có ý coi thường Cương và không đồng tình với cách Thái chế giễu nghề quét rác của mẹ Cương. "Tớ với cậu hôm nay đi với nhau là do bố tớ và mẹ cậu thôi, còn tớ với cậu cũng không hợp nhau đâu", Lan nói.

Ở diễn biến khác, Cương vô cùng ức chế vì ở trường bản thân bị bạn coi như rác rưởi, về nhà mẹ và em lại bị coi thường mà không làm gì được.

"Tao là thằng con trai duy nhất trong nhà mà còn không bảo vệ được mẹ và em, tao thấy mình nhục nhã quá. Lần đầu tiên nắm đấm của tao không giải quyết được vấn đề gì cả. Tao vô dụng quá", Cương nói trong sự bất lực. Khuê an ủi Cương, nói khi trưởng thành cậu sẽ lo được mẹ (Khánh Linh) và Thảo (Ali Thục Dương). Cương tuyên bố muốn kiếm thật nhiều tiền để không một ai có thể coi thường gia đình mình.

Điều gì đã xảy ra với Cương? Đã có chuyện gì xảy ra vào mùa hè năm ngoái mà Khuê giấu Cương? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 7 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.